Galeriler Yazarlar
Adıyaman 31
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56

Yeme bozukluğu tedavi edilmezse tehlikeli sonuçlara neden olabilir

Uzm. Klinik Psikolog Özge Şengün, yeme bozuklukları sadece beslenmeyle ilgili olmayan aynı zamanda psikolojik ve fiziksel belirtilerle ortaya çıkan mental bir sağlık sorunu olabileceğini söyledi.

17 Temmuz 2022 Pazar 11:15
6 Okunma
Yeme bozukluğu tedavi edilmezse tehlikeli sonuçlara neden olabilir

Yeme bozukluklarının psikiyatrik tanılar arasında da yer aldığını söyleyen Uzm. Klinik Psikolog Özge Şengün,"Kişilerin yeme davranışlarını kontrol edemediği tam tersi yeme davranışlarının onları kontrol ettiği noktada baş gösterir ve yaşam kaliteleri açısından olumsuz etkisi vardır. Tedavi edilmediğinde tehlikeli sonuçlara yol açabilir” diye konuştu. Yeme bozukluklarının genellikle Batı ülkelerinde ve kadınlarda yaygın olduğunun araştırmalarla gösterildiğini söyleyen Uzm. Klinik Psk. Özge Şengün, “Aynı zamanda büyük çoğunluğu ergenler oluşturuyor. Yeme bozukluğuna sahip kişilerin onda birlik kısmı ise erkeklerden oluşuyor. Kadınların yaklaşık yüzde 1.4'ü ve erkeklerin yüzde 0.2'si anoreksiya nervozadan; kadınların yüzde 1.9'u ve erkeklerin yüzde 0.6'sı bulimia nervozadan etkilenirken, kadınların yüzde 2.8'i ve erkeklerin yüzde 1.0'ı tıkınırcasına yeme bozukluğu geliştirir. Yani tıkınırcasına yeme bozukluğu en yaygın yeme bozukluğudur” diye konuştu. 
Yoğun stres yeme bozukluğu için risk oluşturuyor 
Yeme bozukluklarının psikolojik, sosyokültürel ve ailesel nedenlerden kaynaklı olabileceğine işaret eden Uzm. Klinik Psikolog Özge Şengün, bireyin vücuduyla ilgili memnuniyetsizliği ve zayıflama konusundaki obsesif düşüncelerinin de yeme bozukluklarında başlıca rol oynayabileceğinin altını çizdi. “Kendiyle ilgili olumsuz temel inançlara sahip düşük özgüven ve özsaygısı olan, duygusal yoksunluk hisseden, mükemmeliyetçi kişilik özellikleri olan, depresyon ve kaygı bozukluğu yaşayan ya da yoğun stres altındaki kişiler yeme bozukluğu geliştirmek için daha çok risk altındadır” uyarısında bulunan Şengün ayrıca şu bilgileri de paylaştı: 
“Bu hastalar sürekli tartılabilir, depresyon ve anksiyete hissedebilir, aşırı egzersize, intihar girişimine, madde ya da uyuşturucu kullanımına yönelebilirler. Yeme bozukluğu olan kişiler bunu fark etmeyebilir veya bu davranışlarından utandıkları, suçluluk duydukları, eleştirilmekten çekindikleri için yeme bozukluklarını yakınlarından gizleyebilirler.” 
En sık şu bozukluklar görülüyor 
En sık görülen yeme bozukluklarının anoreksiya nervoza, bulimia nervoza, tıkınırcasına yeme bozukluğu, diğer tanımlanmış yeme ve beslenme bozuklukları şeklinde sınıflandırıldığını ifade eden Özge Şengün, “Anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza bu hastalık grubu arasında psikolojik belirtilerin yanında ciddi bedensel sorunların birlikte bulunduğu iki hastalık grubudur” diye konuştu.  Şengün yeme bozukluğu türlerini hakkında ayrıntılı açıklamalarda da bulundu.
Tıkınırcasına yeme bozukluğu yedikten sonra pişmanlık vardır 
Tıkanırcasına yeme bozukluğu, kişinin aynı zaman koşullarında yiyebileceğinden çok fazla yemeği kısa süre içerisinde yeme durumu olarak tanımlanıyor. “Üç ay içinde haftada bir kez normalden daha hızlı, rahatsızlık verecek kadar tokluk hissedene kadar yeme, aç değilken de aşırı ölçülerde yeme şeklinde görülür” diyen Özge Şengün şu bilgileri verdi: “Kişi tek başına yemeyi tercih eder, kontrolsüz derecede yedikten sonra çökkünlük, suçluluk, kendinden nefret etme gibi duygular hisseder. Duygusal açlıkları nedeniyle yemek yemeyi sorunlarla karşılaştıklarında bir rahatlama yöntemi gibi görürler; fakat sonrasında pişmanlık duyarlar.”

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maymun çiçeği virüsü, anne karnındaki bebeğe ulaşabilir
Maymun çiçeği virüsü, anne karnındaki bebeğe ulaşabilir
Alur: Sıcak havalarda varis şikâyetleri artıyor
Alur: Sıcak havalarda varis şikâyetleri artıyor
Koronavirüste haftalık vaka sayısı 117 bin 95 oldu
Koronavirüste haftalık vaka sayısı 117 bin 95 oldu
Çocuklarda ishalin daha sık görülme sebebi havuz suları
Çocuklarda ishalin daha sık görülme sebebi havuz suları
Yaz enfeksiyonlarından korunmak için öncelikli kural 'Hijyen'
Yaz enfeksiyonlarından korunmak için öncelikli kural 'Hijyen'
Kalp yetersizliği bulunanların yarısından fazlası obezite ve diyabet hastası
Kalp yetersizliği bulunanların yarısından fazlası obezite ve diyabet hastası
Doktorlardan Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Videolu Haber
Doktorlardan Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Videolu Haber
Sağlık-Sen üyeleri saldırıya tepki gösterdi
Sağlık-Sen üyeleri saldırıya tepki gösterdi
Adıyaman’da milyonda bir gerçekleşen gebelik yaşandı
Adıyaman’da milyonda bir gerçekleşen gebelik yaşandı
Hasta yakınlarına ücretsiz konaklama hizmeti - Videolu Haber
Hasta yakınlarına ücretsiz konaklama hizmeti - Videolu Haber
Bebeğinde kabızlık problemi çıkan öğretmen mesleği bırakıp bebek spa merkezi açtı
Bebeğinde kabızlık problemi çıkan öğretmen mesleği bırakıp bebek spa merkezi açtı
Aşırı terleme fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir
Aşırı terleme fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir
Çocuklarınıza yemekte tablet, telefon vermeyin
Çocuklarınıza yemekte tablet, telefon vermeyin
Bölgedeki ilk çapraz böbrek nakli SANKO’da yapıldı
Bölgedeki ilk çapraz böbrek nakli SANKO’da yapıldı
Aydın: Devlet Hastanesi inşaat ihalesi 26 Temmuz 2022’de yapılacak
Aydın: Devlet Hastanesi inşaat ihalesi 26 Temmuz 2022’de yapılacak
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da doktorlar iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da doktorlar iş bıraktı - Videolu Haber
Tabipler iş bırakma eylemine hazırlanıyor - Videolu Haber
Tabipler iş bırakma eylemine hazırlanıyor - Videolu Haber
Almacıoğlu: Çocuklarda dizanteri tablosuyla yaygın olarak karşılaşıyoruz
Almacıoğlu: Çocuklarda dizanteri tablosuyla yaygın olarak karşılaşıyoruz
Obezite uyku apnesinin hem sebebi hem sonucu
Obezite uyku apnesinin hem sebebi hem sonucu
Uzmanlar uyardı: Havuz suyunu yutmak sindirim sistemi enfeksiyonuna yol açabilir
Uzmanlar uyardı: Havuz suyunu yutmak sindirim sistemi enfeksiyonuna yol açabilir
SANKO Üniversitesi ‘Sağlıklı Yaşam Festivali’nde
SANKO Üniversitesi ‘Sağlıklı Yaşam Festivali’nde
SANKO Üniversitesinde 'Diyetisyenler Günü' kutlandı
SANKO Üniversitesinde 'Diyetisyenler Günü' kutlandı
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Günleri
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Günleri
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ düzenlendi
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ düzenlendi
Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri
Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Günleri
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Günleri
Sınav kaygısıyla başa çıkabilmek
Sınav kaygısıyla başa çıkabilmek
Emziren annede kanser riski azdır
Emziren annede kanser riski azdır
İlaçla geçmeyen kemik ağrılarını hafife almayın
İlaçla geçmeyen kemik ağrılarını hafife almayın

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim