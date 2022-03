Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yaşlandıkça cildimiz elastikiyetini kaybeder ve cildimizde ince çizgiler ve kırışıklar oluşmaya başlar. Ne yazık ki, zamanın ilerlemesini durdurmanın bir yolu olmasa da, iyi bir yaşlanma karşıtı cilt bakımı, herhangi bir cilt sorununun görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilmektedir. Etkili bir yaşlanma karşıtı cilt bakımı için bilinmesi gerekenleri myepique.com.tr kurucusu Burçin Yücebağ anlattı. “Yaşlanmayı geciktiren bir cilt bakımı için doğru ürünleri seçmek birçok kişi için kafa karıştırıcı olabilmektedir. Ancak kırışıklıklar ve lekeler gibi yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olacak ürünlerle bir cilt bakım rutini oluşturmak etkili sonuçlar almayı sağlamaktadır. Yaşlanma karşıtı ürünleri içeren bir iyi bir cilt bakım rutinine sahip olmak, parlak ve genç görünen bir cilde sahip olmanın en mantıklı yoludur.” İşte adım adım yapılması gerekenler:

1. Nazik Bir Temizleyici Kullanın

Sıklık: Sabah ve akşam

Nasıl yapılır: Sabahları hafif bir temizleyici ve geceleri temizleyici krem gibi daha nemlendirici temizleyiciler tercih edilmelidir. Cildi yatıştırmak ve nemlendirmek için ürün içeriğinde hyaluronik asit olmasına dikkat edilmelidir.

2. Peeling Yapın

Sıklık: Haftada birkaç kez, sabah veya akşam

Nasıl Yapılır: Peeling, ölü cilt hücrelerini temizlemeye ve cildin işleyişini tersine çevirmeye yardımcı olur, bu da cilde parlaklık verir ve kırışıklıkları azaltır. AHA içeren bir serum gibi kimyasal bir peeling ya da şeker ya da kil içeren fiziksel peelingler tercih edilebilmektedir.

3. Serum Uygulayın

Sıklık: Sabah ve akşam

Nasıl Yapılır: En iyi yaşlanma karşıtı serumlar güçlü bileşenler içermektedir. En iyi faydayı sağlamak için genellikle sabahları C vitamini ve geceleri retinol içerikli serumlar önerilmektedir. Retinol içerikli ürünler kullanılıyorsa her gün güneş koruyucu kullanılması gerekmektedir. Retinol ya da C vitamini dışında cildin ihtiyaçlarına uygun farklı yüz serumu türleri de tercih edilmektedir.

4. Nemlendirin

Sıklık: Sabah ve akşam

Nasıl yapılır: Yaşlanma karşıtı bir rutinde için yaşlanma karşıtı krem ​​şarttır. Yaşlanan cilt için en iyi kırışıklık kremi ve nemlendiriciler genellikle besleyici seramidler veya hyaluronik asit içermektedir. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan koyu leke görünümü için de leke giderici krem önerilmektedir. Gündüz kullanımda SPF'li nemlendiriciler tercih edilmelidir ya da nemlendirici üzerine güneş kremi kullanılmalıdır. Geceleri daha zengin formüllü (peptidler, seramid vb.) bir kırışık önleyici krem ​​tercih edilmelidir.

5. Göz Kremi Uygulayın

Frekans: Sabah ve akşam

Nasıl Yapılır: Göz kremleri önemlidir çünkü gözler genellikle yaşlanmanın ilk belirtilerini göstermektedirç Gündüz kullanımda daha hafif içerikli göz kremleri önerilmektedir. Gece kullanım için de nemlendiren ve yatıştıran zengin bir formülü tercih edilmektedir. Ürün içeriğinde hyaluronik asit veya retinol olmasına dikkat edilmelidir.

