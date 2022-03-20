Galeriler Yazarlar
Adıyaman 6
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.171,10
ALTIN
921,99
DOLAR
14,83
STERLİN
19,57
EURO
16,38

Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yaşlandıkça cildimiz elastikiyetini kaybeder ve cildimizde ince çizgiler ve kırışıklar oluşmaya başlar. Ne yazık ki, zamanın ilerlemesini durdurmanın bir yolu olmasa da, iyi bir yaşlanma karşıtı cilt bakımı, herhangi bir cilt sorununun görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilmektedir. Etkili bir yaşlanma karşıtı cilt bakımı için bilinmesi gerekenleri myepique.com.tr kurucusu Burçin Yücebağ anlattı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
20 Mart 2022 Pazar 12:25
42 Okunma
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yaşlandıkça cildimiz elastikiyetini kaybeder ve cildimizde ince çizgiler ve kırışıklar oluşmaya başlar. Ne yazık ki, zamanın ilerlemesini durdurmanın bir yolu olmasa da, iyi bir yaşlanma karşıtı cilt bakımı, herhangi bir cilt sorununun görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilmektedir. Etkili bir yaşlanma karşıtı cilt bakımı için bilinmesi gerekenleri myepique.com.tr kurucusu Burçin Yücebağ anlattı. “Yaşlanmayı geciktiren bir cilt bakımı için doğru ürünleri seçmek birçok kişi için kafa karıştırıcı olabilmektedir. Ancak kırışıklıklar ve lekeler gibi yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olacak ürünlerle bir cilt bakım rutini oluşturmak etkili sonuçlar almayı sağlamaktadır. Yaşlanma karşıtı ürünleri içeren bir iyi bir cilt bakım rutinine sahip olmak, parlak ve genç görünen bir cilde sahip olmanın en mantıklı yoludur.” İşte adım adım yapılması gerekenler:

1. Nazik Bir Temizleyici Kullanın

Sıklık: Sabah ve akşam

Nasıl yapılır: Sabahları hafif bir temizleyici ve geceleri temizleyici krem gibi daha nemlendirici temizleyiciler tercih edilmelidir. Cildi yatıştırmak ve nemlendirmek için ürün içeriğinde hyaluronik asit olmasına dikkat edilmelidir.

2. Peeling Yapın

Sıklık: Haftada birkaç kez, sabah veya akşam

Nasıl Yapılır: Peeling, ölü cilt hücrelerini temizlemeye ve cildin işleyişini tersine çevirmeye yardımcı olur, bu da cilde parlaklık verir ve kırışıklıkları azaltır. AHA içeren bir serum gibi kimyasal bir peeling ya da şeker ya da kil içeren fiziksel peelingler tercih edilebilmektedir.

3. Serum Uygulayın

Sıklık: Sabah ve akşam

Nasıl Yapılır: En iyi yaşlanma karşıtı serumlar güçlü bileşenler içermektedir. En iyi faydayı sağlamak için genellikle sabahları C vitamini ve geceleri retinol içerikli serumlar önerilmektedir. Retinol içerikli ürünler kullanılıyorsa her gün güneş koruyucu kullanılması gerekmektedir. Retinol ya da C vitamini dışında cildin ihtiyaçlarına uygun farklı yüz serumu türleri de tercih edilmektedir.

4. Nemlendirin

Sıklık: Sabah ve akşam

Nasıl yapılır: Yaşlanma karşıtı bir rutinde için yaşlanma karşıtı krem ​​şarttır. Yaşlanan cilt için en iyi kırışıklık kremi ve nemlendiriciler genellikle besleyici seramidler veya hyaluronik asit içermektedir. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan koyu leke görünümü için de leke giderici krem önerilmektedir. Gündüz kullanımda SPF'li nemlendiriciler tercih edilmelidir ya da nemlendirici üzerine güneş kremi kullanılmalıdır. Geceleri daha zengin formüllü (peptidler, seramid vb.) bir kırışık önleyici krem ​​tercih edilmelidir.

5. Göz Kremi Uygulayın

Frekans: Sabah ve akşam

Nasıl Yapılır: Göz kremleri önemlidir çünkü gözler genellikle yaşlanmanın ilk belirtilerini göstermektedirç Gündüz kullanımda daha hafif içerikli göz kremleri önerilmektedir. Gece kullanım için de nemlendiren ve yatıştıran zengin bir formülü tercih edilmektedir. Ürün içeriğinde hyaluronik asit veya retinol olmasına dikkat edilmelidir.

Haber: Olay Medya

Son Güncelleme: 21.03.2022 12:29
Anahtar Kelimeler:
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi GerekenlerBurçin YücebağMyepique.com.tr
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ergun: İleri yaşlarda sağlıklı yaşam için egzersize, egzersiz için fizyoterapistlere ihtiyaç var
Ergun: İleri yaşlarda sağlıklı yaşam için egzersize, egzersiz için fizyoterapistlere ihtiyaç var
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Dizde ağrı ve şişlik menisküs yırtığının belirtisi olabilir
Dizde ağrı ve şişlik menisküs yırtığının belirtisi olabilir
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Klavye başında oturarak sendikacılık yapmıyoruz
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Klavye başında oturarak sendikacılık yapmıyoruz
Diyabet hastalarında beslenmeye dikkat
Diyabet hastalarında beslenmeye dikkat
Adıyaman'da 48 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 48 ev karantinaya alındı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 'Yenidoğan Canlandırma' eğitimi devam ediyor
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 'Yenidoğan Canlandırma' eğitimi devam ediyor
Duygusal travma ani saç kaybına neden olabilir
Duygusal travma ani saç kaybına neden olabilir
Günlük tuz tüketimi 5-6 gramı geçmemeli
Günlük tuz tüketimi 5-6 gramı geçmemeli
Jandarma personeline ilkyardım eğitimi verildi
Jandarma personeline ilkyardım eğitimi verildi
Yıldırım: Kanser tedavisinden kaynaklanan saç dökülmesi önlenebilir
Yıldırım: Kanser tedavisinden kaynaklanan saç dökülmesi önlenebilir
Başkan Çelik: Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları tek tek istifa ediyor
Başkan Çelik: Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları tek tek istifa ediyor
SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi
SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi
SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer günü düzenliyor
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri 3 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri 3 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman Tabip Odası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman Tabip Odası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
SES üyelerinden 14 Mart açıklaması - Videolu Haber
SES üyelerinden 14 Mart açıklaması - Videolu Haber
PCR Testi Nasıl Yapılır?
PCR Testi Nasıl Yapılır?
Vali Çuhadar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur
Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez
Siyasetçi Karahan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Siyasetçi Karahan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber
Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber
Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı
Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı
ADYÜ’de, kök hücre ve kan bağışı kampanyası
ADYÜ’de, kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber
Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber
Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine 'Teşekkür Belgesi'
Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine 'Teşekkür Belgesi'
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Kadınlar Günü’ kutlandı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Kadınlar Günü’ kutlandı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim