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Vali Çuhadar: Salgının önüne geçecek en büyük silah aşıdır

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında başlayan, 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk görülen korona virus (Covid-19) salgınını kontrol altına almak amacıyla Adıyaman’daki kamu çalışanları aşı konusunda bilgilendirildi.

16 Eylül 2021 Perşembe 16:23
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Vali Çuhadar: Salgının önüne geçecek en büyük silah aşıdır

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, kurum amirleri ve Adıyaman’daki kamu çalışanları katıldı.

Adıyaman Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü sorumluluk ve koordinasyonunda il merkezi, ilçeler, beldeler, köyler ve mezralarda yaşayan vatandaşların aşılarını yaptırmaları kapsamında çalışmalar sürüyor.

600 bin üzerinde aşının yapıldığı Adıyaman genelinde virüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması için Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman’ın bir an önce mavi kategoriye geçmesi için pandemi süreci hakkında bilgilendirme yaparak, tüm kamu çalışanlarını ve vatandaşları aşı olmaya davet etti.

“Salgının önüne geçecek en büyük silah aşıdır”

Adıyaman’ın aşılama konusunda maviye yakın olduğunu kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman’ın bir an önce mavi kategoride yer alması için ekiplerimiz bilgilendirme çalışmalarına ağırlık veriyor. Çünkü biliyoruz ki bu salgının önüne geçecek en büyük silah aşıdır. Yaklaşık1,5 yıldır bütün dünyayı sarsan bu salgın,  ülkemizin de gerek sosyal, gerek iktisadi gerekse de diğer alanlarını çok etkilediğini görüyoruz. Bu süre zarfında okullarımız ve üniversitelerimiz açılamadı. Kamu kurumlarımız yeterince çalışamadı. Performansımız istediğimizin altında gerçekleşti. Bütün insanlık ne zaman aşı bulunacak diye umutla ve hasretle bekledi. Bir sene beklediğimiz aşıya ulaştıktan sonra şimdi de aşıya karşı tereddütlerin oluştuğunu görüyoruz. Bilimin yolundan gitmeliyiz. Aşıyla ilgili bilim adamları ne diyor ona bakmalıyız. İnternet ve sosyal medyada bazı şarlatanlar bu işi manipüle ederek dünyada ve ülkemizde aşı karşıtı bir kitlenin doğmasına sebep oldular. Bu işin tek çaresi aşıdır. Pandemiyle mücadelenin en etkin yolu da bilim insanlarımızın söylediği gibi aşıdır. Adıyamanlı hemşerilerimizden ricam ve dileğim hiç korkmasınlar, ürkmesinler, çekinmesinler, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için aşılarını yaptırsınlar. Bu süreci aşıyla aşacağız. Başka yolu yok. Tüm vatandaşlarımızı aşıya olmaya davet ediyorum” dedi.

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ise, pandemi süreci ve kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek aşılamanın önemine dikkat çekti.

 

Kaynak: PHA
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Vali Çuhadar: Salgının önüne Geçecek En Büyük Silah Aşıdır
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