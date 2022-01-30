Vali Çuhadar'dan köpeğin saldırısında yaralan Altunbaş'a geçmiş olsun ziyareti

İlçeye bağlı Onevler köyü Kozağaç mezrasında köpeğe yemek verdiği esnada Ayhan Altunbaş'a saldırdı. Çığlıklarını duyan yakınları Altunbaş'ı kurtararak, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışının olduğu bölgede sağlık görevlileri Diyarbakır'da hareketlenen askeri helikopterle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne getirildi.

Minik Altunbaş'ı Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar ziyaret etti

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavisine başlanılan Ayhan Altunbaş'ı Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar’la birlikte ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alıp, minik Ayhan’a oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Büyüyünce Avukat olmayı hedefleyen Ayhan'a Vali Mahmut Çuhadar, ailesine geçmiş olsun dileklerini dileklerinde bulundu.

Kaynak: PHA