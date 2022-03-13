Galeriler Yazarlar
Adıyaman 1
hafif kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18

Vali Çuhadar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, '14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında,"İnsan sağlığını ve hayat hakkını koruyan, her koşulda sorumluluğunun bilincinde olan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum"dedi.

13 Mart 2022 Pazar 19:02
1 Okunma
Vali Çuhadar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

"Özveri ve fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum"
Sağlık çalışanlarına gösterdikleri özveri ve fedakarlıktan ötürü teşekkür eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Öncelikle 'Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur’ diyen bir inancın sahipleri olarak, gece gündüz demeden kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özveri ve fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum.  Sağlıklı bir toplum meydana getirmenin sağlıklı bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincinde olan devletimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile sağlık ve tıp alanında yaşanan gelişmeler ve ilerlemeler ışığında halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için önemli yatırımlar ve reformlar hayata geçirmiştir. 
 Elbette, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında, sağlık tesislerinin varlığı büyük önem taşısa da, asıl başarıyı getiren ve övgüyü hak eden sağlık çalışanlarımızın özverili, sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde gece gündüz demeden çalışarak, üstlendikleri görevi hakkıyla yerine getirme çabaları büyük önem arz etmektedir."dedi.
"Büyük çaba, gayret ve fedakârlıklar her türlü takdirin üzerindedir"
Vatandaşların canını kendi canında üstün tutan sağlık çalışanların özverili çalışmaları ve emekleri aziz millet tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını hatırlatan Vali Çuhadar mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Özellikle iki yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının halen tehdit olarak yaşandığı bu dönemde, canları pahasına görev yapan sağlık personelimizin, bu süreçte göstermiş olduğu büyük çaba, gayret ve fedakârlıklar her türlü takdirin üzerindedir. Vatandaşın canını kendi canından üstün tutan değerli sağlık kahramanlarımızın bu özverili çalışmaları ve emekleri aziz milletimizin gönlünde hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bugün yaşadığımız sıkıntıları, sorunları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siz değerli sağlık çalışanlarımızın gayret ve fedakârlıklarıyla inşallah yakın bir zamanda geride bırakarak bu salgının üstesinden geleceğiz.
Bu duygularla, yaratılanın en şereflisi olan insanı yaşatmak gibi son derece kutsal bir görevi, değeri hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek manevi bir hazla icra eden değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, salgın dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hasta olanlara acil şifalar diliyorum."

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 13.03.2022 19:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur
Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez
Siyasetçi Karahan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Siyasetçi Karahan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber
Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber
Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı
Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı
ADYÜ’de, kök hücre ve kan bağışı kampanyası
ADYÜ’de, kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber
Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber
Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine 'Teşekkür Belgesi'
Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine 'Teşekkür Belgesi'
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Kadınlar Günü’ kutlandı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Kadınlar Günü’ kutlandı
Başkan Çelik: Kadın yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolüdür
Başkan Çelik: Kadın yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolüdür
‘Kronik Yorgunluk Sendromu’ kadınlarda iki kat fazla görülüyor
‘Kronik Yorgunluk Sendromu’ kadınlarda iki kat fazla görülüyor
Ketenci: Bağımlılıklarla mücadelemiz sürüyor
Ketenci: Bağımlılıklarla mücadelemiz sürüyor
Adıyaman'da ilk defa 'Kapalı Kameralı Ameliyat' yapıldı
Adıyaman'da ilk defa 'Kapalı Kameralı Ameliyat' yapıldı
Adıyaman'da 96 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 96 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 1060 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 1060 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 169 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 169 ev karantinaya alındı
Suriye uyruklu hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu
Suriye uyruklu hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu
Adıyaman'da 2 günde 523 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 2 günde 523 ev karantinaya alındı
İGD Başkanı Harıkçı: Adıyaman bir tek hastaneye mahkum edilmiştir
İGD Başkanı Harıkçı: Adıyaman bir tek hastaneye mahkum edilmiştir
Bakan Koca vaka sayılarının arttığı illeri paylaştı
Bakan Koca vaka sayılarının arttığı illeri paylaştı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'Teşekkür' belgesi
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'Teşekkür' belgesi
Üniversite öğrencileri köy çocuklarıyla buluştu
Üniversite öğrencileri köy çocuklarıyla buluştu
Adıyaman'da 7 günde 2 bin 239 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 7 günde 2 bin 239 ev karantinaya alındı
Minik Aybars hayata tutunmak istiyor - Videolu Haber
Minik Aybars hayata tutunmak istiyor - Videolu Haber
Adıyaman'da 325 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 325 ev karantinaya alındı
Kahta’da hakimlerden 2 günlük iş bırakma eylemi
Kahta’da hakimlerden 2 günlük iş bırakma eylemi
Adıyaman'da hekimler 2 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da hekimler 2 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekim Sen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekim Sen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim