Vali Çuhadar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

"Özveri ve fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum"

Sağlık çalışanlarına gösterdikleri özveri ve fedakarlıktan ötürü teşekkür eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Öncelikle 'Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur’ diyen bir inancın sahipleri olarak, gece gündüz demeden kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özveri ve fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir toplum meydana getirmenin sağlıklı bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincinde olan devletimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile sağlık ve tıp alanında yaşanan gelişmeler ve ilerlemeler ışığında halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için önemli yatırımlar ve reformlar hayata geçirmiştir.

Elbette, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında, sağlık tesislerinin varlığı büyük önem taşısa da, asıl başarıyı getiren ve övgüyü hak eden sağlık çalışanlarımızın özverili, sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde gece gündüz demeden çalışarak, üstlendikleri görevi hakkıyla yerine getirme çabaları büyük önem arz etmektedir."dedi.

"Büyük çaba, gayret ve fedakârlıklar her türlü takdirin üzerindedir"

Vatandaşların canını kendi canında üstün tutan sağlık çalışanların özverili çalışmaları ve emekleri aziz millet tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını hatırlatan Vali Çuhadar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle iki yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının halen tehdit olarak yaşandığı bu dönemde, canları pahasına görev yapan sağlık personelimizin, bu süreçte göstermiş olduğu büyük çaba, gayret ve fedakârlıklar her türlü takdirin üzerindedir. Vatandaşın canını kendi canından üstün tutan değerli sağlık kahramanlarımızın bu özverili çalışmaları ve emekleri aziz milletimizin gönlünde hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bugün yaşadığımız sıkıntıları, sorunları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siz değerli sağlık çalışanlarımızın gayret ve fedakârlıklarıyla inşallah yakın bir zamanda geride bırakarak bu salgının üstesinden geleceğiz.

Bu duygularla, yaratılanın en şereflisi olan insanı yaşatmak gibi son derece kutsal bir görevi, değeri hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek manevi bir hazla icra eden değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, salgın dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hasta olanlara acil şifalar diliyorum."

Kaynak: PHA