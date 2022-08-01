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Uzmanlar uyardı: Çocukları gözlük takmaya alıştırmalıyız - Videolu Haber

Adıyaman'da, optik işleten Selçuk Demir, gelişen teknoloji nedeniyle çocuklarda oluşan göz rahatsızlığı nedeniyle ışın koruyucu gözlükler takılması konusunda uyardı.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 20:26
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Uzmanlar uyardı: Çocukları gözlük takmaya alıştırmalıyız - Videolu Haber

Gözlük ayıp olmadığını sağlık olarak değerlendirmek gerektiğini belirten Optik işletmecesi Selçuk Demir, ışın koruyucu gözlüklere daha önceleri ayıp diye bakıldığını fakat sağlık olarak bakılması gerektiğini söyleyerek, çocuklarda alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.
"İnsanları özellikle güneş gözlüğüne alıştırmamız lazım"
Televizyon, tablet, cep telefonu gibi dijital ekranların kullanımı noktasında gözleri ışınlardan korunması için ışın kırıcı kullanımın yaygınlaşması gerektiğini belirten Kentte 30 yıldır optik işletmecisi olan Selçuk Demir,"Şu anda yetişkinler talep ediyor ama normalde yanlışımız bu çocuklara alıştırmamız lazım. Adıyaman’da bu eksiğimiz çok fazla. Çocuklarımızı gözlüğe alıştırmamız lazım. Daha önce ayıp diye bakıyorlardı, bir süs olarak bakıyorlardı, artık bu süsten çıktı sağlık olarak bakmamız lazım. İnsanları özellikle güneş gözlüğüne alıştırmamız lazım. Yeni nesil teknoloji kurdu benim gördüğüm kadarıyla örnek aynı bizde de mevcut çocuklarımız cep telefonları yeni çıkan televizyonlar bilgisayar bunlar en çok zarar veren ışınlar o yüzden gözlerimiz git gide yıpranıyor içlere karşı bir kataraklaşma oluyor. İleri yaşlarda katarak ameliyatı olmak zorunda kalıyorlar. Yani çocuklarımızı özellikle bu ışıklardan korumamız için gözünde bir hastalık yok ise en kötü ihtimal 0 numara ışın kırıcı camları kullandırmamız gerekiyor. Doktor tavsiyesi üzerine verilebiliyor biz veremeyiz biz en fazla ışın kırıcı verebiliriz. Sınıflarda akıllı tahta, bilgisayar, televizyon ışınlarını kıran özel camlar olması gerekiyor."dedi.
"Lensleri sadece özel günler için tavsiye ediyoruz"
Sözlerinin devamında “Her şeyden etkilendiğimiz gibi en çokta biz bu durumdan şikayetçiyiz güzel kaliteli şeyler maliyetli oluyor. 2 yıla oranla yüzde 200’e, 300’e yakın.” Fiyatların arttığını ifade eden Demir, konuşmasına şöyle devam etti:
"Özellikle ve özellikle şunu söylemek istiyorum marketlerde satılan giyim yerlerinde satılan güneş gözlüklerinden uzak durunuz Ultraviyole ışın koruması çok kötü gözlerimize çok büyük zararlar veriyor. Gözlük alırken sağlık bakanlığına bağlı optik dükkanlarından almanızı tavsiye ediyorum.
Lens gözde kuruluk yapıyor. Lensleri sadece özel günler için tavsiye ediyoruz. Düğün gibi bu tür şeylerde ama bütün gün boyunca takılmasını önermiyoruz. Gözlerde kuruluk yapıyor gözlerimiz yaş ile besleniyor biz bunu kısıtladığımızda çok büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Çocuklarımıza özellikle güneş gözlüğünü kullandırmaya alıştırmamız lazım çocuklarımızı bu tür şeylerden korumamız lazım."

 

Kaynak: PHA
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