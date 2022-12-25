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Uzm. Dr. Çelik: Birkaç virüsü birlikte geçirdiğimiz için hastalığın süresi uzuyor - Videolu Haber

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Çelik, İnsanların mevsimsel hastalıklarla beraber, birkaç virüsü birlikte geçirildiğine değinen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Çelik, Mevsimin verdiği çeşitli viral enfeksiyonların yanı sıra, insanların iki üç formu birden geçirmesi hastalıkların çok daha uzun sürmesine neden olduğunu söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
25 Aralık 2022 Pazar 12:06
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Uzm. Dr. Çelik: Birkaç virüsü birlikte geçirdiğimiz için hastalığın süresi uzuyor - Videolu Haber

Aktif olmayan korona virüs pasif bir şekilde devam ettiğini ileri süren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Çelik,"Son iki yıl içerisinde görülen artık aktif olmayan korona virüs pasif bir şekilde devam ediyor. İnsanlar buna karşı bir direnç geliştirmesi aynı zamanda mevsimin verdiği çeşitli viral enfeksiyonlarla beraber iki üç formu birden geçirmesi hastalığımızın daha uzun süreli olmasına neden oluyor. Aslında birkaç virüsü birlikte geçirmiş oluyoruz. Öksürük, ateş, halsizlik ve kırgınlık olsun bu tür şikayetlerin bir iki haftayla geçmesi gerekirken üç dört haftayı bulması bu konudan ileri gelmektedir" dedi.

"Biraz güneş gördüğümüz zaman yaz havasına bürünüyoruz"

Kışın güneş görün bahar havasına gibi korunaksız olunduğunun altını çizen Uzm. Dr. Çelik, "Aralık ayı içerisinde, kışın başlangıcı döneminde biraz güneş gördüğümüz zaman yaz havasına bürünüyoruz. Sabahları belki korunaklı çıkıyoruz, öğlen araları özellikle gençlerimiz bahar havası yaşadıkları için giyimleri gençlik duygularına göre korunaklı olmuyorlar. Bu nedenle dershaneye ve üniversiteye giden öğrencilerimizin bir arada bulunması, korona virüsündeki ki gibi kontaminasyonun engellenmesi için yapılan bir kısıtlama olmadığından enfeksiyonların yayılması daha rahat oluyor" şeklinde konuştu.

"Kalabalık yerlerde maske takmanızı öneriyorum"

Öksürükle, nefes, hapşırmayla aynı ortam solunduğu zaman virüsü kapmış olduklarını hatırlatan Çelik,"Viral enfeksiyonlara daha çok öksürük, hapşırma ve balgam türü şeyler neden olduğu için mümkün olduğunca dikkat etmek lazım. Çok kalabalık yerlerde hassasiyetiniz varsa maske takmanızı öneriyorum. Hapşırırken öksürürken mümkün olduğunca peçete ya da elinizi kullanarak eşiniz, arkadaşınız, çocuğunuz ve anne babanız olur karşı tarafa hastalığı bulaştırmamak için dikkatli olunmalı. El yıkamada meyve sebze yerken ve ya bir ortama girerken hijyen konusunda çevrenize ve kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da hijyenin anlattığım gibi sosyal düzen ve ya ortam içerisinde mümkün olduğunca kendimizi el tokalaşırken merhabalaşırken ve öpüşürken bile çok yakın dokunmamaya çalışmalısınız. eliniz dezenfekte değilse ya da karşı tarafı öyle düşünerek sakınmalıyız" şeklinde uyardı.

"Çocuklar ve yaşlılar daha çok etkileniyor ve hastalığı ağır geçirmektedir"

Son olarak Çelik, Gribal enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmak için de C vitamini ve mevsimsel meyve sebzeyi zamanında tüketilmesi gerektiğinin altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklar ve yaşlılar daha çok etkileniyor ve hastalığı ağır geçirmektedir. Hastalığı geçirirken veya geçiren bir kişi varsa çevreniz de maske takmaya, vücut direncini arttırıcı sebze meyveler tüketmeye özen gösterin. Hapşırırken, öksürürken ve hastalık geçirirken çevrenizi koruma amaçlı tedbirler almanız gerekiyor. Özellikle kalabalık ortamlarda, çocuklarda ve ya yaşlılarda hasta olabilecekleri ön planda düşünülerek korumak adına tedbirler alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Perre Haber Ajansı (PHA)

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