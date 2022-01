Ulubey, Covıd-19 salgının artışına dikkat çekti

Sosyal hayat döneminin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarını yerine getirilmesini belirten Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey,"Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde' de son günlerde hızla yayılma gösteren Covıd-19 salgınıyla mücadelede hepimizin önemle dikkat etmesi gereken, Sosyal hayat döneminin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarını yerine getirmemizin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının salgınla mücadelede başarıya ulaşmada vazgeçilmez önem arz ediyor. Vatandaşlarımızı, salgınla mücadelede hepinizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bütün tedbirlere uyarsak, her birimiz inanırsak, kontrollü davranırsak bu salgını yenebilir."dedi.

Her bireyin tedbirlerini alması gerektiğini hatırlatan Ulubey, şunları söyledi:

"Korona virüs salgınıyla birlikte hayatımızın en önemli yapı taşı olan maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyen konusunda taviz vermemenin, sağlığımızı salgından koruyarak, bizlerin başarıya ulaştıracağını, asıl önemli olan noktanın her bir bireyimizin tedbirlere inanarak ve benimseyerek uymasını önemle rica ediyorum."