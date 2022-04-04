Dr. Türkmen, halk arasındaki yaygın kanının aksine sadece çocuklarda değil, erişkinlerde de Hepatit A virüsünün hastalığa neden olduğuna dikkat çekti.

Hepatit A hastalığının önlenmesinde hijyen ve aşının çok önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Türkmen, “Çocuklarda olduğu gibi 18 yaş üzeri erişkinlerde de Hepatit A virüsüne karşı bağışıklık durumu sorgulanması ve bağışıklığı olmayan kişilerin aşılanması önemlidir” dedi.

Hepatit A virüsünün karaciğerde iltihaplanmaya yol açtığını anımsatan Dr. Türkmen “Hepatit A virüsü dışkı ile kirlenmiş su ve gıda tüketimine bağlı bulaşmaktadır. Bu nedenle hijyen çok önemlidir. Ülkemizde zaman zaman Hepatit A virüsüne bağlı salgınlar olmaktadır. Kalabalık yaşam koşulları, sağlıklı su ve tuvalet yetersizliği Hepatit A virüsünün bulaşması açısından risk oluşturmaktadır” uyarısında bulundu.

Hastalığın çocuklarda yüzde 5-10, erişkinlerde ise yüzde 70 oranında sarılık geliştirdiğini bildiren Dr. Türkmen, “İdrar renginde koyulaşma ve dışkı renginde açılma da olabilir. Hastalar, idrarın çay renginde olduğunu ifade eder” diye konuştu.

Hepatit A virüsüne özel bir tedavi olmayıp genellikle şikayetleri hafifletmeye yönelik tedaviler uygulanabildiğinin altını çizen Dr. Türkmen, bu nedenle hastalık bulaşmadan önce aşılamanın çok önemli olduğuna ve 6 ay ara ile iki doz şeklinde uygulandığına değindi.

Erişkin kişilerde hastalığın ciddi seyredebildiğini ve karaciğer yetmezliğine kadar gidebildiğini kaydeden Dr. Türkmen, “Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde Hepatit A virüsü ve diğer hepatit virüslerine yönelik tetkiklerle bağışıklık durumu ve aşı gerekliliği değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.