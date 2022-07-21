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Türk halkının en çok yediği 'fast foodlar' belli oldu

Areda Piar’ın bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği fast food ürünleri yeme alışkanlıklarına ilişkin araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 12:37
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Türk halkının en çok yediği 'fast foodlar' belli oldu

Araştırmaya göre, en çok tercih edilen fast food ürününün hamburger olduğu açıklandı.
28 Haziran – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada Türkiye’de fast food ürünleri yeme alışkanlıkları incelendi.  Türk halkının en çok tercih ettiği ilk üç fast food ürünü; hamburger, pizza ve tavuk döner oldu. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 75,2’si hamburger tercih ettiğini belirtirken, 55 yaş ve üzeri grubun yüzde 52,1’i lahmacun dedi. 
Fast Food ürünlerinde başı hamburger çekiyor 
Tüketicilerin fast food ürünlerini tercih ediyor olmalarının en önemli nedenleri arasında hızlı hazırlanması ve sunulması önemli bir yere sahip. Araştırma sonuçlarına göre en çok tercih edilen fast food ürünleri sırasıyla; yüzde 19,1 hamburger, yüzde 7,3 pizza, yüzde 6,8 tavuk döner, yüzde 6,7 lahmacun, yüzde 6,4 et döner, yüzde 6,1 kokoreç, yüzde 5,5 köfte ekmek ve yüzde 4,2 ile pide oldu.
Gençler hamburger, 55 yaş ve üzeri lahmacun yiyor 
Hamburgerler, lahmacunlar, dürümler, et dönerler, pideler ve pizzalar en çok tercih edilen fast food ürünleri arasında yer alıyor. Araştırmaya göre, fast food tüketen gençlerin yüzde 75,2’si hamburger, yüzde 32,0’si pide, yüzde 30,7’si dürüm derken, 55 yaş ve üzeri grubun yüzde 52,1’i lahmacun, yüzde 27,3’ü et döner, yüzde 21,1’i pizza tercih ettiğini belirtti. Araştırmada kadınların fast food için tercih sıralaması hamburger, pizza ve lahmacun olurken, erkekler hamburger, dürüm ve et döner tüketiyorlar.   Metodoloji  
Areda Piar tarafından 28 Haziran – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘’Fast Foof Ürünleri Yeme Alışkanlığı’’ araştırmasına bin 100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.  

 

Kaynak: PHA
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