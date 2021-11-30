TÜMEF’ten Adıyaman Valisi Çuhadar’a ziyaret

Adıyaman’daki çalışmaları hakkında Vali Mahmut Çuhadar’a bilgi veren TÜMEF Adıyaman İl Başkanı Zeynal Küçükkaya, “Dünya genelinde artan uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerin tüketimin önlenmesi konusunda faaliyette bulunuyoruz. Bu konuda Adıyaman Valiliği bünyesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün sürdürdüğü başarılı çalışmaları takdirle izliyoruz ve başarısının devamını diliyoruz. Biz de sivil toplum kuruluşu olarak bu çalışmalara her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bu konuda özellikle gençlerin hedef konumunda olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar da; “Adıyaman’da 0-29 yaş gurubundaki genç nüfusumuzun oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu nedenle özellikle gençlerin zararlı maddelere karşı bilinçlenmesi ve uzak tutulması noktasında devletin mücadelesine halkın da katılması şarttır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının duyarlılığı bizleri memnun etmektedir” diye konuştu.

Ziyaret, Küçükkaya’nın Vali Mahmut Çuhadar’a Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etmesiyle sona erdi.