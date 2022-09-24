Tüberküloz laboratuvarı bölgeye hizmet verecek

Halk arasında " verem" olarak bilinen Tüberküloz hiç belirti göstermeden ilerleyen sinsi ve günümüzde hala ölüme neden olan bir hastalık olan ve solunum ve damlacık yoluyla bulaşırken Tüberküloz bakterisi bulaştığı kişinin bağışıklık sisteminin en zayıf anını beklediği ve Tüberkülozun kesin tanısı alınan balgam numunesinde bakteri aranmasıyla yapılır. Balgam örneği öncelikle yayma ile incelenmeli ardından kültür işlemine alınmalıdır.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulumu son aşamada olan Biyogüvenlik Düzeyi-3 Tüberküloz Laboratuvarı Şanlıurfa ili ve ilçelerindeki tüm Kamu Hastaneleri, Verem Savaş Dispanserlerine ve çevre illere hizmet verecektir.

Hizmete girecek olan Laboratuvarda yayma, Tüberküloz Kültürü, Tür ayrımı, İlaç duyarlılık testleri ve PCR işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm olanaklar mevcuttur.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm,"Yakın zamanda hizmete girecek olan Tüberküloz Laboratuvarı bölgeye hitap edecek, il dışından numuneler ilimize gelecek, hizmete girecek olan laboratuvar sayesinde daha önce verem savaş dispanserlerinde alınan numuneler il dışına gönderiliyordu. Yeni kurulacak olan bu laboratuvarımız sayesinde artık Tüberküloz numuneleri burada çalışılacak. Tüberküloz teşhisi için gerekli olan Yayma ve PCR test sonuçları 24 saat içerisinde raporlanacaktır” dedi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyolog Uzm. Dr. Hakan Özturhan ise şunları söyledi:

"Laboratuvarımızda sıklıkla akciğeri tutan kronik bir enfeksiyon olan Tüberküloz hastalığının gerek boyama, gerek kültür, gerek ilaç duyarlılık testleri ve moleküler testlerinin taramaları son teknoloji cihazlarla yapılmaktadır. Laboratuvarımızın kurulum aşamasından itibaren bize destek veren İl Sağlık Müdürümüz bugün laboratuvarımız da ziyaretlerde bulundu. Laboratuvarın son ayıyla ilgili kendilerine bilgiler verdik. Laboratuvarın kurulumunda bize destek olan emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz"