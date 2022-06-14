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Tabipler iş bırakma eylemine hazırlanıyor - Videolu Haber

Türk Tabipleri Birliği Adıyaman Şubesi, Hekim-Sen, Hekim Birliği Sendikası, Tabip-Sen, SES, ADAHED sendikaları 15 Haziran’da iş bırakma eylemi hakkında açıklamalarda bulundu.

14 Haziran 2022 Salı 15:37
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Tabipler iş bırakma eylemine hazırlanıyor - Videolu Haber

Türk Tabipleri Birliği Adıyaman Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında üyeler adına konuşan Doç. Dr. Erdal Yavuz,"Aralık Ayında TBMM’de geri çekilen düzenlemeden bile daha geride olan yeni yasa teklifi kabul edilebilir değildir. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile piyasalaşan; hastaya müşteri, hastanelere işletme ve bizlere de köle gözüyle bakılan Türkiye sağlık sistemi; pandemi ve krizlerin etkisiyle gittikçe tıkanmaktadır. Sağlık sistemindeki tıkanmışlığının çözümü için ise sistemi gözden geçirip değiştirmek yerine; yaşananlardan ders alınmamışçasına, çalışanların üzerine daha fazla yüklenilmektedir. Hekim ve diğer sağlık çalışanların ücretleri her geçen ay erirken çalışma şartları daha da zorlaşmaktadır. Hekimlerin büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında ücret alırken, her gün sağlık kurumlarında yaşanan kaos ortamını idare etmek zorunda kalmaktadırlar. Dayanılmaz hale gelen koşullar sonucu son iki yılda binlerce hekim ve sağlık çalışanı kamudan istifa etmiş ve yine binlercesi yurt dışına gitmektedir."dedi.
"15 Haziran`da 1 günlük iş bırakmaya davet ediyoruz"
Yüksek sesle dile getirdiklerine rağmen dalga geçen bu zayıf düzenlemeyi kabul etmediklerini belirten Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Uzun süredir nitelikli sağlık hizmeti alamayan toplum; artık hekim bulamamaktadır. Hekimlerdeki en düşük ücretin yoksulluk sınırının en az iki katı olmasını, 7200 ek göstergeyi, tüm çalışan ve emekli Hekim ve diğer sağlık çalışanlarına insanca yaşayacakları maaş verilmesini aylardır talep ediyoruz. Ancak mevcut yasa teklifinden de görülmektedir ki hekimlerdeki en düşük aylık; temmuzda ücretlerimize yansıyacak enflasyon farkına rağmen, yine yoksulluk sınırının altında kalacaktır. Aylardır beklememize ve taleplerimizi en yüksek sesle dile getirmemize rağmen aklımızla dalga geçen bu zayıf düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Aynı zamanda diğer sağlık çalışanlarının da mali, özlük ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır.Türkiye Büyük Millet Meclisi  Genel Kuruluna teklif olarak sunulan, haklarımızı gasp eden düzenlemeye karşı Tüm Hekimleri, Sağlık-Emek Meslek Örgütlerinin Bütün bileşenlerini 15 Haziran`da 1 günlük iş bırakmaya davet ediyoruz. Ayrıca yaptığımız bu grev halkımızın daha iyi sağlık hizmeti almasına yöneliktir. Bu nedenle halkımızı acil haller dışında sağlık merkezlerine başvurmamalarını istiyoruz"

Kaynak: PHA
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