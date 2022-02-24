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Suriye uyruklu hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle Suriye uyruklu Ele Deyri (24) sağlığına kavuştu.

24 Şubat 2022 Perşembe 12:30
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Suriye uyruklu hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu

Nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma şikayetiyle hastaneye başvuran Ele Deyri, doktorlar tarafından yapılan tahlil ve tetiklerin ardından kalınlaşmış kalp kası, kalp kapakçıkları kalınlaşması tespit edildi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ercişli, tarafından Türkiye'de ilk defa Adıyaman'da yapılan yöntemle kalınlaşmış kalp kasının temizlenmesi ve kalp kapakçıklarının onarılmasının ardından Ele Deyri, sağlığına kavuştu.
"Kas kısmı temizlendi, hemde kalp kapakçığının onarımı başarılı bir şekilde yapıldı"
Türkiye'de ilk kez uygulanan bu yöntemle yapılan bu ameliyatın, dünyada daha önce belli merkezlerde birkaç kez yapıldığı, Türkiye'de ise ilk kez Adıyaman'da yapıldığı belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ercişli,"Hasta nefes darlığı, göğüs ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle kardiyoloji kliniğinde takibi yapılıyordu.  Operasyon kararı alınan hastaya Ankara Şehir Hastanesi'ndeki hocamız Profesör Doktor Şeref Alp Küçüker'in bilimsel destekleriyle beraber daha önce farklı cerrahi girişim teknikleriyle opere edilen hipertrofik obstruktif kardiyomyopati ve mitral kapakta ciddi yetmezliği bulunan hastalığa yeni bir cerrahi girişim yöntemi ile Op.Dr.Abuzer Sürücü ile birlikte müdahele ettik. Operasyonda hastanın sadece kalbin sol kulakçığından girerek hem kalpteki kalınlaşmış olan kas kısmı temizlendi, hemde kalp kapakçığının onarımı başarılı bir şekilde yapıldı. İşlem başarısı ameliyat sırasında ve sonrasında kardiyoloji ekibi tarafından yapılan ekokardiyografi ile yakından değerlendirildi. Bu süreçteki katkılarından dolayı  kardiyolog arkadaşlarımız  Dr.Öğr.üyesi Hakan Tibilli ve Uzman Doktor Ayşe Hoşoğlu’na teşekkür ederim."dedi.
"Bu başarının haklı gururunu yaşıyoruz"
Emeği geçenlere teşekkür eden Dr. Ercişli, "Literatür taraması yaptığımızda operasyon sırasında kullandığımız tekniğin Türkiye dışındaki birkaç merkezde uygulandığını fakat ülkemizde daha önce uygulandığına ait bir veri göremedik. Bu sebeple bu yöntem ile yapılan başarılı operasyon ülkemizde ilk kez Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşmiş görünmektedir. Bu başarının haklı gururunu yaşarken bize bu imkanı sağlayan başta Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Turgut hocamıza ve Hastane  Başhekimimiz  Doçent Doktor Fatih Doğan'a  teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.
"Adıyaman'da bu tür ameliyatın yapılmasının gururunu yaşıyoruz"
Ameliyatın Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen yöntemle başarıyla yapıldığını aktaran Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, ise şunları söyledi:
"Adıyaman'da bu tür ameliyatın yapılmasının gururunu yaşıyoruz. Hastanemiz bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahip. Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Hekimlerimize ve ekibine çok teşekkür ediyorum." 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 24.02.2022 12:47
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