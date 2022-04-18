Galeriler Yazarlar
Adıyaman 20
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.510,31
ALTIN
931,58
DOLAR
14,65
STERLİN
19,08
EURO
15,81

SMA hastası Fatma Zehra, tedavi için yardım bekliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Bölükyayla Beldesi’nde yaşayan Dağ Ailesi’nin 6 aylık kızı SMA Tip 1 hastası Fatma Zehra, sağlığına kavuşabilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

18 Nisan 2022 Pazartesi 15:41
9 Okunma
SMA hastası Fatma Zehra, tedavi için yardım bekliyor

Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin 6 aylık kızı Fatma Zehra’nın sağlığına kavuşabilmesi için yurt dışında gen tedavisi olması gerekiyor. Fakat ailenin bunu karşılayacak hiçbir maddi imkanları yok. Devlet desteği olmadan ve sadece yurtdışında tedavisi olan diğer tüm SMA hastası çocuklar gibi Fatma Zehra da hayırseverlerden yardım bekliyor.
Kızının günden güne kaslarının eridiğini belirten anne Ümran Dağ, “Kızımız Fatma Zehra 6 ay önce dünyaya geldi. Daha sonraki aylarda kızımda hareket geriliğini fark ettik. Hastanede yapılan tahlillerde kızıma SMA Tip 1 kas erimesi tanısı konuldu. Dünya başımıza yıkıldı. Kızım daha 6 aylık ve günden güne kasları eriyor. Çok zor bir süreçten geçiyor kızım. Solunum, yutma, emme ve kaşlarını da olumsuz etkilemeye başladı. Kızımın ciğerleri kapandı. 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Entübe edildi maalesef sonra cihazlarımızla taburcu olduk. Antalya’da tedavisine başladık. Henüz ilk dozumuzu alamadık. Süreç yavaş ilerliyor. Hastane hastane koşuşturuyoruz kızımız için. Bizim için de zor bir süreç ama maalesef kızımız için daha zor. Çünkü hayatı cihazlara bağlı. Gün geçtikçe nefes almakta daha da zorlanıyor. Tek dileğimiz hayırseverlerden gelecek yardımlarla kızımızın tedavi edilmesidir. Elimizden başka da bir şey gelmiyor. Kızım nefes alamadıkça bende nefessiz kalıyorum. Onun boğazından bir şey geçmezken bende bir şey yiyemiyorum. Şimdi kızım 6 aylık ve cihazlara bağlı nefes alıyor. Cihazlarla besleniyor, cihazlarla uyuyor. Lütfen kızım Fatma Zehra’nın elini tutun, bizi yalnız bırakmayın başka çaremiz yok. Kızımın tedavi masrafları için bize yardın edin” diye konuştu.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzman Doktor Baran uyardı: Bahar yorgunluğuna dikkat
Uzman Doktor Baran uyardı: Bahar yorgunluğuna dikkat
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Göçmen, SANKO’da
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Göçmen, SANKO’da
Anne-bebek ilişkisinin etkileri, yaşam boyu sürer
Anne-bebek ilişkisinin etkileri, yaşam boyu sürer
500 bisiklet 'sağlık için pedalla' sloganıyla gençlerle buluştu
500 bisiklet 'sağlık için pedalla' sloganıyla gençlerle buluştu
Adıyaman’da 'Ben Olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Adıyaman’da 'Ben Olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Kanser oranlarında dünya çapında artış var
Kanser oranlarında dünya çapında artış var
Covid-19 engeline takılan kornea nakilleri tekrardan başladı
Covid-19 engeline takılan kornea nakilleri tekrardan başladı
Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde EBUS cihazı kullanılmaya başladı
Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde EBUS cihazı kullanılmaya başladı
SANKO Üniversitesi’nde Türkiye Fizyoterapistler Günü kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde Türkiye Fizyoterapistler Günü kutlandı
Hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanarak oruç tutabilir
Hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanarak oruç tutabilir
Dövme boyası yüzde alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir
Dövme boyası yüzde alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir
Türkmen: Hepatit A virüsü dışkı ile kirlenmiş su ve gıda tüketimine bağlı bulaşmaktadır
Türkmen: Hepatit A virüsü dışkı ile kirlenmiş su ve gıda tüketimine bağlı bulaşmaktadır
İl Sağlık Müdürü Öz, 'Ben Olsaydım' çalıştayı yapılacağını duyurdu
İl Sağlık Müdürü Öz, 'Ben Olsaydım' çalıştayı yapılacağını duyurdu
Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programı
Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programı
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri bilgilendirme yapacak
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri bilgilendirme yapacak
TOBB Fen Lisesi Öğrencileri SANKO Üniversitesi’ne konuk oldu
TOBB Fen Lisesi Öğrencileri SANKO Üniversitesi’ne konuk oldu
Skolyozda erken tanının önemi
Skolyozda erken tanının önemi
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkmen, hasta kabulüne başladı
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkmen, hasta kabulüne başladı
Mutlu olmanın kuralı duygularınızla barışmak
Mutlu olmanın kuralı duygularınızla barışmak
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
Çay, demir emilimini kahveden fazla azaltıyor
Çay, demir emilimini kahveden fazla azaltıyor
Ramazan ayında beslenme önerileri
Ramazan ayında beslenme önerileri
Başkan Gültoplayan: Amacımız çölyaklıların hayatlarını kolaylaştırmak
Başkan Gültoplayan: Amacımız çölyaklıların hayatlarını kolaylaştırmak
Gazişehir Öğrenci Meclisi’nden SANKO Üniversitesi’ne ziyaret
Gazişehir Öğrenci Meclisi’nden SANKO Üniversitesi’ne ziyaret
Harran Üniversitesi Hastanesi'nde kornea bankası açıldı
Harran Üniversitesi Hastanesi'nde kornea bankası açıldı
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Adıyaman’da
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Adıyaman’da
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Ergun: İleri yaşlarda sağlıklı yaşam için egzersize, egzersiz için fizyoterapistlere ihtiyaç var
Ergun: İleri yaşlarda sağlıklı yaşam için egzersize, egzersiz için fizyoterapistlere ihtiyaç var
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Dizde ağrı ve şişlik menisküs yırtığının belirtisi olabilir
Dizde ağrı ve şişlik menisküs yırtığının belirtisi olabilir

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim