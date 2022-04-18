SMA hastası Fatma Zehra, tedavi için yardım bekliyor

Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin 6 aylık kızı Fatma Zehra’nın sağlığına kavuşabilmesi için yurt dışında gen tedavisi olması gerekiyor. Fakat ailenin bunu karşılayacak hiçbir maddi imkanları yok. Devlet desteği olmadan ve sadece yurtdışında tedavisi olan diğer tüm SMA hastası çocuklar gibi Fatma Zehra da hayırseverlerden yardım bekliyor.

Kızının günden güne kaslarının eridiğini belirten anne Ümran Dağ, “Kızımız Fatma Zehra 6 ay önce dünyaya geldi. Daha sonraki aylarda kızımda hareket geriliğini fark ettik. Hastanede yapılan tahlillerde kızıma SMA Tip 1 kas erimesi tanısı konuldu. Dünya başımıza yıkıldı. Kızım daha 6 aylık ve günden güne kasları eriyor. Çok zor bir süreçten geçiyor kızım. Solunum, yutma, emme ve kaşlarını da olumsuz etkilemeye başladı. Kızımın ciğerleri kapandı. 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Entübe edildi maalesef sonra cihazlarımızla taburcu olduk. Antalya’da tedavisine başladık. Henüz ilk dozumuzu alamadık. Süreç yavaş ilerliyor. Hastane hastane koşuşturuyoruz kızımız için. Bizim için de zor bir süreç ama maalesef kızımız için daha zor. Çünkü hayatı cihazlara bağlı. Gün geçtikçe nefes almakta daha da zorlanıyor. Tek dileğimiz hayırseverlerden gelecek yardımlarla kızımızın tedavi edilmesidir. Elimizden başka da bir şey gelmiyor. Kızım nefes alamadıkça bende nefessiz kalıyorum. Onun boğazından bir şey geçmezken bende bir şey yiyemiyorum. Şimdi kızım 6 aylık ve cihazlara bağlı nefes alıyor. Cihazlarla besleniyor, cihazlarla uyuyor. Lütfen kızım Fatma Zehra’nın elini tutun, bizi yalnız bırakmayın başka çaremiz yok. Kızımın tedavi masrafları için bize yardın edin” diye konuştu.