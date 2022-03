Siyasetçi Karahan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Siyasetçi ve İş İnsanı Sinan Karahan,"Değerli Sağlık Çalışanlarımız, Sağlıklı yaşam, kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmak her bireyin temel hakkıdır. İnsanı yaşatmayı ve ona daha nitelikli bir hayat sunmayı amaç edinen, gece-gündüz demeden fedakârca ve büyük bir özveri ile insan sağlığına hizmet ederek insan onuruna yakışır biçimde bu kutsal mesleği yerine getiren, canımızı emanet ettiğimiz, hayatımızın her döneminde varlıklarına ihtiyaç duyduğumuz, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, tüm insanlığa sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum.

Koronavirüs salgınla mücadelenin en büyük kahramanlarının başta hekimlerimiz ve hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Sağlık çalışanlarımızın bu mücadelede gösterdiği insanüstü çabalar sayesinde umutlar yeşermiş; nefeslere nefes, canlara da can katılmıştır."şeklinde konuştu.

"İnsanın doğuştan kazandığı en temel hak"

Sağlık çalışanlarının yaşama ve sağlıklı bir çevrede hayatını devam ettirme hakkı olduğunu savunan Karahan,"İnsanın doğuştan kazandığı en temel hak, yaşama ve sağlıklı bir çevrede hayatını devam ettirme hakkıdır. İşte salgın döneminde, bu hakkımızı sonuna dek kullanabilmemiz için kendi yaşam haklarından feragat ederek bizlere sağlık hizmeti sunan tüm hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza salgınla mücadelede gösterdikleri olağanüstü azim ve kararlılık için gönül dolusu teşekkürü bir borç bilirim"dedi.