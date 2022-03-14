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SES üyelerinden 14 Mart açıklaması - Videolu Haber

Adıyaman'da, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri '14 Mart Tıp Bayramı' nedeniyle taleplerini dile getirdiler.

14 Mart 2022 Pazartesi 15:43
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SES üyelerinden 14 Mart açıklaması - Videolu Haber

'14 Mart Tıp Bayramı' nedeniyle Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde toplanan Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri grevde olduklarını söyleyerek, taleplerinin yerine getirilmesini istediler.
"Tıp Bayramı bayram olarak kutlanamamaktadır"
Toplanan üyeler adına açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Halil Aydın,"Biz hak alanda diyoruz. Bugün de bu alanda olduğunuz için Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak hepinizi yürekten selamlıyorum, emeğinize, yüreğinize sağlık.Bugün 14 Mart Tıp Bayramı tüm sağlık çalışanlarının Tıp bayramını kutlarız. Bugünü bir bayram havasında kutlamak isterdik ancak yaşadığımız sorunlar o kadar çok ki bayramımızı bile kutlayamıyoruz. 14 Mart Sağlık Haftasını, bayram olarak kutlayabilmek için bu yıl 14-15 Mart grev haftamızdır. Pandemi öncesinde olduğu gibi Tıp Bayramının 103. yıldönümünde de; sağlık hizmetinin metalaştırılarak alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve sağlık bütçesinin özel sermayeye akıtılmasına, Sağlık kurumlarının şirketleşmesine, halkın sağlığının paraya tahvil edilmesine, performans -güvencesizlik- şiddet kıskacı ile faturanın kendilerine kesilmesine uzun çalışma saatleri, iş yükü, mobbing ve angarya gibi modern kölelik çalışma koşullarına isyan edenlerin, karşı duranların mücadele haftasıdır 14 Mart. Biz sağlık emekçileri, artık en temel insani hakkımız olan yaşam hakkımızı dahi koruyamayan sağlık politikacılarına, acil sorunlarımızın çözümü için derhal harekete geçmelerini yoksa sağlık sisteminin onarılamaz yaralar alacağını uyarı grevlerimizle defalarca hatırlattık. Bizleri dinlemek, çözüm üretmek yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 25.02.2022 tarihli bir görüş yazısıyla sağlık emekçilerinin haklı taleplerini ve mücadelesini bastırma, sınırlandırma çabasına girmiş, gözdağı vermeye çalışmıştır. En son icraat olarak Cumhurbaşkanı tarafından hekimlerin emeğini, niteliğini, değerini ve kamusal sağlık hizmetlerini hiçe sayan 'gidiyorsa gitsinler' söylemiyle adeta sarsıldık ama şaşırmadık. İşte, sendikal hakları, insan hak ve hürriyetlerini yok sayan bu yönetim anlayışı tam da sorunlarımızın esas nedenidir ve Tıp Bayramı da bu nedenle de bayram olarak kutlanamamaktadır. 14 Mart Sağlık Haftasını, bayram olarak kutlayabilmek için bu yıl 14-15 Mart grev haftamızdır."dedi.
"Sağlık emekçilerinin en acil talepleri derhal karşılanmalıdır"
Halkın bir parçası olan sağlık emekçilerinin en acil talepleri derhal karşılanmasını isteyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Halil Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Değerli arkadaşlar sağlık bir bütündür. Tüm Sağlık kuruluşlarında tüm sağlık çalışanların yaşamış olduğu sorunlarını siz ağız ve diş sağlığı çalışanlar da yaşıyorsunuz.
Klinik personellere bütün angarya işler dayatılıyor. Klinikler içinde bilgi işlemin yapması gereken işlerden, klinikte kullanılan malzemelerin temizlemesine, depodan malzemelerin getirilmesi, hastanın ilk kaydında doldurulması gereken Covid-19 formunun doldurulmasına kadar bütün bir klinik personelin klinikte yapması gereken asil işlerin yerine angarya işleri yapmaktadır. Diş hekimlerimiz emeklerinin karşılığı olan ücretleri alamamakta tekstil işçileri gibi mesaileri başladığı andan mesainin bitimine kadar sürekli elinde alet ile çalışmaktadırlar.  
Aşağıda yer alan taleplerimiz; halkımızın nitelikli ve kamusal sağlık hizmeti alması için gerekli talepler olup, halkımızın mağdur edilmemesi ve hak ettikleri sağlık hizmetini alabilmeleri için halkın bir parçası olan biz sağlık emekçilerinin en acil talepleri derhal karşılanmalıdır. Taleplerimiz; şiddetsiz ve güvenli bir çalışma ortamı için yeni ve etkili 'sağlıkta şiddet yasası' çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun. Performans, ek ödeme değil, insanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret sağlansın. 3600’den 7200 kadar kademeli ek gösterge uygulansın.
Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere yıllık 90 gün üzerinden tam olarak uygulansın."
Yapılan açıklamanın ardından üyeler dağıldı.

 

Kaynak: PHA
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