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Selülit nedir, nasıl oluşur?

Selülit genellikle beslenmeye bağlı olarak cilt yüzeyinde portakal kabuğu şeklinde görünüme neden olan ve genel anlamda karın uyluk kalça bacak baldır bölgelerini etkileyen son derece yaygın bir cilt sorunudur.

Seobaz
Seobaz
06 Ekim 2021 Çarşamba 12:09
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Selülit nedir, nasıl oluşur?

Selülit genellikle beslenmeye bağlı olarak cilt yüzeyinde portakal kabuğu şeklinde görünüme neden olan ve genel anlamda karın uyluk kalça bacak baldır bölgelerini etkileyen son derece yaygın bir cilt sorunudur. Nadir olarak erkeklerde görülse de genel anlamda kadın bedeni selülit oluşumuna daha da yatkındır. Dolayısı ile selülit en çok kadınlarda görülmektedir. Selülit genellikle cildin dermis ve epidermis adı verilen üst katmanlarında yağ hücrelerinin bozulması ve bu hücrelerin aşırı miktarda yağlanması nedeniyle oluşur. Portakal kabuğu görüntüsü ile derinin altında biriken ve genişleyen bu yağ hücreleri bazen oldukça büyük çukurluklara neden olabilir. Bu da oldukça olumsuz bir görünüm sergilediğin den özellikle yaz aylarında kadınların korkulu rüyası haline gelmiştir. Selülit oluşumunun net olarak herhangi bir nedeni bilinmemekle beraber deri altındaki bağ dokuların veya tabakası arasında yer alan bağların bozulmasını ifade eder. Genel anlamda selülit aşırı kilo alıp verme sağlıksız beslenme ve hareketsiz bir yaşam tarzı nedeniyle insanlarda oluşur. Öte yandan alkol ve sigara kullanımında selülit oluşumunu tetikleyen faktörler arasındadır. Öte yandan dar kıyafetlerin kasları doğru bir şekilde çalıştırmadığı göz önünde bulundurulduğunda dar ve vücuda oturan kıyafetler giyen bireylerinde selülite eğilimli olduğunu ifade eden uzmanlar vardır. Vücuttaki yağ dağılım şekli de selülitten önemli bir faktördür.

Selülit için risk altında olan bireyler kimlerdir?

Selülit konusunda risk altında olan bireyler genellikle kadınlardır. Selülit oluşumu kadınların 100'de 80 ve 90'ı arasında görülmektedir. Özellikle de ergenlik döneminden sonra yaşla birlikte ve kilo alıp verme ile doğru orantılı olarak kadınlarda selülit görünümü sıkılaşır. Bilindiği gibi kadınlarda yaş ilerledikçe cilt gevşer inceleri ve bu anlamda selülit görünümü artar. Öte yandan yine beyaz tenli olan kadınlarda selülit riskinin koyu tenli olan kadınlara göre daha fazla olduğu ifade edilir. Kilo alımı erkeklerde selülit görünümünü daha da belirgin hale getirmektedir. Fakat buna rağmen hem erkek hem de kadın için selülitlerin zayıf bireylerde de görülmesi mümkündür. Aktif olmayan bir yaşam tarzı ve hamilelik süreci de selülit görünümünü neden olabilmektedir.

Selülit görünümünü azaltmak için ne yapmak gerekir?

Selülit görünümünü azaltmak için bireyler beslenmelerini düzenlemeli alkol ve sigaradan uzak durmalı ve hareketli bir yaşam tarzına geçmelidir. Aynı zamanda Kozmetik anlamında da selülit peelingi adı verilen ürünleri kullanmak selülit görünümünün azalmasına büyük katkı sağlar. Ülkemizde bu alanda faaliyet yürüten ve en kaliteli selülit peelingi ürünlerini üreten kuruluş Vibesoo Kozmetik'tir. Firma kurulduğu günden bu yana insan sağlığına estetik görünümü doğaya ve doğallığa önem veren bir çizgide hareket cildi besleyen canlılık veren gözenekleri açan en kaliteli selülit peelingi Vibesoo Kozmetik tarafından üretilmiştir. Ürün bu alandaki başarısıyla kısa sürede kadınların vazgeçilmezi olmuştur.

Kaynak: https://vibesoo.com/urun/vibesoo-scrup-el-ayak-vucut-peelingi-15

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