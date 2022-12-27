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'Sarı nokta hastalığı' ihmale gelmez...

(PHA) - Türk Oftalmoloji Derneği sarı nokta hastalığı sebebiyle görme kaybı yaşayan kişilerin sayısında artış meydana geldiğini açıkladı ve hastaların göz hekimi kontrollerini aksatmaması yönünde uyarılarda bulundu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 12:54
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'Sarı nokta hastalığı' ihmale gelmez...

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), gözde sarı nokta hastalığı olan kişilerde pandemi dönemini kapsayan 2 yıl içinde kontrollerine gitmedikleri için kalıcı görme kaybı yaşandığını ve bu kayıplarının telafisi ya da geri dönüşünün mümkün olmadığını duyurdu.

Türk Oftalmoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat Uyar, sarı nokta hastalığının erken tedavi edilmediğinde görme kayıplarına neden olabildiğine dikkat çekerek “Pandemi dönemindeki iki yılda hastalarımız kontrollerine gelemedi, bu sebeple çok sayıda görme kayıpları yaşadık. Ne yazık ki bu kayıpların telafisi yok, görme kaybını geri döndürmemiz mümkün değil″ diye konuştu.

Doç. Dr. Murat Uyar, gözün arkasında görmeyi sağlayan çok özel bir merkezin yer aldığını ve bu bölgedeki sinir tabakasında hasarlar, incelmeler ve delikler olabileceği gibi yaşa bağlı hücrelerde bozulmaya bağlı olarak ″sarı nokta″ hastalığı gelişebildiğini aktardı.

Uyar, "Sarı nokta hastalığı daha çok 50-60 yaş üzerinde rastlanan bulanık görmeyle ve merkezde görme kaybıyla veya kırılmalarla ortaya çıkan bir rahatsızlık. Düz çizgilerde kırılmalar gibi değişik belirtiler gösterebilirken, kuru ve yaş tip olmak üzere iki türü var" dedi.

Doç. Dr. Murat Uyar, kuru tip sarı nokta hastalığının yavaş ilerlediğini belirterek, yaş tipteki belirtilerin ise bir orman yangını gibi bir anda başlayıp hızlı bir şekilde hastalığın hızla ilerlediğini vurguladı.

Erken teşhisin önemine işaret eden Uyar, böyle bir duruma karşı kişilerin bir gözü kapatarak test edebileceğini söyledi.

Doç. Dr. Murat Uyar, özellikle sigara kullananlarda, güneşe fazla maruz kalanlarda, hipertansiyon, şeker hastalığı olan, kolesterolü yüksek olanlarda sarı nokta hastalığının daha sık görüldüğünü söyledi. Uyar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle fayanslar, yer karoları gibi çizgili alanlara baktıklarında burada kırılmalar gören kişilerde sarı nokta hastalığı için bu bir alarmdır, hemen bir göz hekimine başvursunlar. En azından haftada bir defa gözünün birini kapatarak, ayrı ayrı bakarak kontrol etsinler. Bunun kontrolü için küçük kare kağıtlarımız da var. Yakın gözlüklerini takarak ortadaki noktanın kayıp olup olmadığına da bakabilirler. Tek gözünde problem olan insan, diğerini kapatmadan anlayamıyor."

Anahtar Kelimeler:
Sarı Nokta Hastalığı Ihmale Gelmez...
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