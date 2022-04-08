Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde görevli akademik personeli ziyaret ederek, başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.
Prof. Dr. Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Özgüven, özveriyle görev yapan akademisyenlere çiçek takdim ettiler.
SANKO Üniversitesi’nde Türkiye Fizyoterapistler Günü kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü nedeniyle kutlama yapıldı.
08 Nisan 2022 Cuma 22:13
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Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde görevli akademik personeli ziyaret ederek, başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.