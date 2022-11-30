SANKO Üniversitesi’nde 'MS Hasta Okulu' toplantısı

Merkezi bir sinir hastalığı olan MS’in ele alınacağı program, SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda 3 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Münife Neyal’in konuşmacı olarak yer alacağı toplantıda, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Abdurrahman Neyal, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’ndan Yasemin Ekmekyapar Fırat ile Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Emine Kılıçparlar Cengiz, katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Multiple Skleroz yani MS merkezi bir sinir sistemi hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilikten oluşur. Bu hastalığın adı beynin birden çok yerinde görülmesinden dolayı çoklu yani multiple, hasar gören dokularında demiyelimizasyondan (Sinir hücrelerinin etrafını çevreleyen miyelin kılıflarının parçalanması) dolayı sklerozdan gelmektedir. Destek tedavi ve koruyucu tedavi önemlidir.