Galeriler Yazarlar
Adıyaman 6
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.088,48
ALTIN
928,33
DOLAR
14,77
STERLİN
19,32
EURO
16,25

SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

14 Mart 2022 Pazartesi 18:55
3 Okunma
SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, yaptığı konuşmada, Türk tıp tarihi ile ilgili bilgiler paylaştı, 14 Mart’ın aynı zamanda Askeri Tıbbiyenin de kuruluş tarihi olduğunu söyledi.
Sunuculuğunu Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Efe Palacı’nın yaptığı törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. H. Ayhan Özkur, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Tıbbiyelilerin her zaman halkın yanında olduğunu belirten ve hekimlerin yanı sıra, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Prof. Dr. Dağlı, “Savaşların sona ereceği, pandeminin ortadan kalktığı, sağlıklı ve huzurlu bir dünyaya kavuşma dileğiyle nice bayramlarımız olsun” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ise konuşmasında, öğrencileri iyi hekimlik değerleri ve meslek idealleri ile yetiştirip sağlık ordusuna emanet ettiklerini kaydetti.
Mezunları ve tüm sağlık çalışanlarının tek hedefinin, insan odaklı bilimsel zeminde aldıkları zorlu eğitim süreçlerinin gereklerini pratik meslek yaşamlarında layıkıyla yerine getirebilmek ve böylece ülkede sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akkın, “Bu duygu ve düşüncelerle pandemi sırasında yitirdiğimiz sağlık ordumuzun şehitlerini rahmet ve saygıyla anıyor, başta hekim meslektaşlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanları ve öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.
"Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ilk kadın hekimlerimiz"
“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İlk Kadın Hekimlerimiz” konulu sunum yapan Prof. Dr. Akkın, ülkemizde tıp fakültesine kız öğrencilerin ilk kez 1922 yılında kabul edildiğini bildirdi.
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde önce yurt dışında tıp diploması alıp yurda dönen kadın hekimlerin görüldüğüne vurgu yapan Prof. Dr. Akkın, “Ancak onlar yürürlükteki yasaların kadınların hekimlik yapmalarına izin vermemesi nedeniyle pratik meslek yaşamlarında uzun süre sorunlarla baş etmek zorunda kaldılar” ifadelerini kullandı. 
Cumhuriyet'in ilk kadın hekimi olarak tarihe geçen Safiye Ali’nin de tıp ve ardından uzmanlık eğitimini yurt dışında aldığını hatırlatan Prof. Dr. Akkın, ancak yurda dönüşünün Cumhuriyet dönemine denk gelmesi ve çalışkanlığı sayesinde çok yararlı mesleki faaliyetlerinde bulunabildiğinin altını çizdi.
Darülfünun Tıp Fakültesinin 1928 mezunları arasında olan ilk 6 kadın hekimin daha çok cerrahi alanda uzmanlık yaptığını anlatan Prof. Dr. Akkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Böylece memleketin öne çıkan ihtiyaç alanında operatör olarak uzun yıllar hizmet verdiler. Bir bölümü akademik çalışmalarda bulundu ve hoca oldular. Hemen hepsi de 20. yüzyılın başlarında dünyaya gelmişlerdi; çocukluk ve ilk gençlik yılları Trablus ve Balkan Savaşlarıyla başlayan, 1. Dünya Savaşı ile devam edip Kurtuluş Savaşı ile biten ağır mücadele ortamında geçmişti. 
Bununla birlikte başarılarının temel özelliği çok iyi bir lise eğitimi almış olmaları, ortak yanları ise azim, mücadele ve çalışkanlıktı. Onlar öncülerdi. Cumhuriyet'in açtığı kapıdan zorluklarla baş ederek geçen bu öncü kadınlar bugün sağlık ordumuzda görev yapan nice kadın hekim ve hocanın güvenle yol aldıkları izleri bırakmayı başarabildiler. Ruhları şad olsun.”
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu ise “Pandemi ve Etik” konusunda sunum gerçekleştirdi.
Tıp etiğinin uygulamalı bilimsel bir etkinlik olan tıp alanında, hekimi uzmanlık bilgisi ışığında seçim yapmak zorunda bırakan ikilemlerin çözümüyle ilgili olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çobanoğlu, “Bu ikilemlerin çözümü, iyi bir uzmanlık bilgisi ve becerisinin yanı sıra, değerler bilgisi ve sağlam bir değer sistemi ile mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.
 Önceden bilinmeyen ve ölümcül olabilen yeni bir koronavirüs etkisiyle oluşan Covid-19 pandemisinde insanlığın yepyeni değer sorunlarıyla da yüzleşmek zorunda kaldığını söyleyen Dr. Çobanoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 pandemisini durdurmanın tek yolunun dayanışma olduğunu belirtti” ifadelerine yer verdi.
Ölümcül olabilen ve çok hızlı yayılan bir pandemide en korkutucu durumun, sağlık hizmeti sunum kapasitesinin çok üzerinde hasta olduğunu anımsatan Prof. Dr. Çobanoğlu, “Böyle bir durumda tanı ve tedavi süreçlerinde sıkıntı yaşanır. Etik açısından en önemli konu adalet ilkesi kapsamında, sınırlı kaynakların hakkaniyete uygun paylaştırılmasıdır ki, hekimin bizzat kendisi de sınırlı kaynaktır” diye konuştu.
“Hepimizin hekim sorumluluğu ile bugüne kadar ilgili literatürü sıkı takip ettiğimize inanıyorum” diyen Prof. Dr. Çobanoğlu, özetle şu bilgileri paylaştı:
“Etraflıca düşünerek gerekli adımları atan, hastalık gelmeden alanlarındaki uzmanlık bilgileri ile ülkemizi ve bizi bilgilendiren meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Etik açıdan, sınırlı kaynakların hakkaniyetle paylaştırılması, mahremiyete saygı ilkelerine uyarken, Özerkliğe Saygı İlkesi toplum sağlığı gerekçesiyle pandemilerde göz ardı edilebiliyor. 
Özellikle üniversitelerde görevli öğretim üyesi hekimler olarak öncelikli etik ödevimiz olan literatür takibi ile bilgimizi güncellemeyi, hastaları tedavi etmeye uğraşırken, dikkatli gözlem ve hastalıkla ilgili bilimsel araştırmalar yapmayı ihmal etmemeliyiz.” 
Cumhuriyet döneminde izlenen sağlık politikaları ile toplum sağlığını önceleyen yapısal değişimlerin gerçekleştirilerek ülkemizin birçok bulaşıcı hastalığı önlemeyi ve yok etmeyi başardığına dikkat çeken Prof. Dr. Çobanoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Sağlık alt yapımız, yaşanan tsunamilere karşın toplum sağlığını korumak amacıyla işlevseldir. Sağlık hizmetlerinin kamu tarafından üstlendiği ülkeler pandemi döneminde daha başarılı olmuştur. Kadın liderler tarafından yönetilen ülkelerin salgını daha başarılı yönetebilmeleri ise ayrıca araştırılmaya değerdir.”

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer günü düzenliyor
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri 3 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri 3 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman Tabip Odası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman Tabip Odası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
SES üyelerinden 14 Mart açıklaması - Videolu Haber
SES üyelerinden 14 Mart açıklaması - Videolu Haber
PCR Testi Nasıl Yapılır?
PCR Testi Nasıl Yapılır?
Vali Çuhadar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur
Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez
Siyasetçi Karahan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Siyasetçi Karahan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber
Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber
Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı
Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı
ADYÜ’de, kök hücre ve kan bağışı kampanyası
ADYÜ’de, kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber
Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber
Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine 'Teşekkür Belgesi'
Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine 'Teşekkür Belgesi'
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Kadınlar Günü’ kutlandı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Kadınlar Günü’ kutlandı
Başkan Çelik: Kadın yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolüdür
Başkan Çelik: Kadın yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolüdür
‘Kronik Yorgunluk Sendromu’ kadınlarda iki kat fazla görülüyor
‘Kronik Yorgunluk Sendromu’ kadınlarda iki kat fazla görülüyor
Ketenci: Bağımlılıklarla mücadelemiz sürüyor
Ketenci: Bağımlılıklarla mücadelemiz sürüyor
Adıyaman'da ilk defa 'Kapalı Kameralı Ameliyat' yapıldı
Adıyaman'da ilk defa 'Kapalı Kameralı Ameliyat' yapıldı
Adıyaman'da 96 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 96 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 1060 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 5 günde 1060 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 169 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 169 ev karantinaya alındı
Suriye uyruklu hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu
Suriye uyruklu hasta ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu
Adıyaman'da 2 günde 523 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 2 günde 523 ev karantinaya alındı
İGD Başkanı Harıkçı: Adıyaman bir tek hastaneye mahkum edilmiştir
İGD Başkanı Harıkçı: Adıyaman bir tek hastaneye mahkum edilmiştir
Bakan Koca vaka sayılarının arttığı illeri paylaştı
Bakan Koca vaka sayılarının arttığı illeri paylaştı
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'Teşekkür' belgesi
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'Teşekkür' belgesi
Üniversite öğrencileri köy çocuklarıyla buluştu
Üniversite öğrencileri köy çocuklarıyla buluştu

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim