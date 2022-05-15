Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.419,23
ALTIN
901,82
DOLAR
15,48
STERLİN
19,04
EURO
16,12

SANKO Üniversitesi III. Beslenme ve Diyetetik günleri

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Çocuk Hastalıklarının Tıbbi Beslenme Tedavisi Sempozyumu” oturumu ile sona erdi.

15 Mayıs 2022 Pazar 10:10
3 Okunma
SANKO Üniversitesi III. Beslenme ve Diyetetik günleri

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, III. Beslenme ve Diyetetik Günleri kapsamında düzenlenen ve  sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Nida Zeliha Çiçek’in yaptığı sempozyumun ikinci ve son gününde birbirinden değerli konuşmacılar bilgi paylaştı.
Sempozyumun oturum başkanlıklarını SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu ile Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Almacıoğlu yaptı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Aysima Özçelik, Hastalıklar ve Görülme Durumunu anlattı.
Doç. Dr. Özçelik, “Çocukluk çağında kronik nörolojik hastalıklar; epilepsi, serebral palsi, SSPE, dirençli epilepsi+motor gerilik, hipotonik infant, kas hastalıkları, spinal musküler atrofi, otizm, DEHB, sendromlar, metabolik hastalıkları içeren geniş bir yelpazeye sahiptir” dedi.
“Epilepsi hemen her yaşta görülebilen ve uzun süreli tedavi ve izleme gerektiren bir hastalık olup, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler” diyen Doç. Dr. Özçelik, şunları kaydetti:
“Ketojenik diyet tedavisi 80 yıldan aşkın süredir epilepsi tedavisinde kullanılan, yüksek yağ ve düşük karbonhidrat içeren bir diyettir. Ketojenik diyetin de açlık periyoduna benzer şekilde epileptik nöbetler üzerine olumlu etkisi gösterilmiştir. Serebral Palsi (SP) gelişimini sürdüren beyinde oluşan bir hasara bağlı kalıcı hareket ve postür bozukluğudur.
SP’li çocuklar genellikle besinleri ağza götürme, ağız içinde besini molar bölgeye taşıma ve çiğneme gibi yutma fonksiyonun önemli basamaklarını gerçekleştirmekte problem yaşamaktadır. Türkiye’de 2018 yılında yapılan çalışmada 1108 SP tanılı çocuk hastanın beslenme durumu değerlendirildiğinde yüzde 94 oranında malnütrisyon (yetersiz beslenme) olduğu görülmüştür.”
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Zeynep Akışın da Ketojenik Diyetler konusunda bilgi paylaştı.
Ketojenik diyeti, yüksek yağ orta veya yüksek protein, düşük karbonhidrat içeren diyet çeşidi olarak tanımlayan Akışın, “Ketojenik diyet tedavisi, dirençli epilepsi hastalarında çoklu epilepsi ilacı kullananlarda ve/veya bazı metabolik hastalıklarda (GLUT1, kompleks 1 mitokondriyal bozukluklar, rett sendrom vb.) tedavi amaçlı olarak yapılmaktadır” diye konuştu. 
Bu tedavinin multidisipliner bir ekiple yapılması gerektiğini vurgulayan Akışın, özellikle çekirdek ekipte, Çocuk Metabolizma Uzmanı, Çocuk Nöroloji Uzmanı, Ketojenik Diyet Diyetisyeni olması ve bu ekip tarafından sağlık taramasından geçirilen, uygun hastalara ketojenik diyet uygulanması gerektiğini ifade etti. 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Dyt. Fatma Ilgaz ise Nörolojik Hastalıkların Tıbbi Beslenme Tedavisi konusunu değerlendirdi. 
Sempozyum, katılımcılara belge takdimiyle son buldu. 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı
SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Günleri
SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Günleri
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kılınç, SANKO’da
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kılınç, SANKO’da
Rektör Prof. Dr. Dağlı: Seçeceğiniz meslek, hayatınızın bundan sonrasını nasıl yaşayacağınızı da belirleyecek
Rektör Prof. Dr. Dağlı: Seçeceğiniz meslek, hayatınızın bundan sonrasını nasıl yaşayacağınızı da belirleyecek
Adıyaman Belediyesi'nden yaralı köpeğe şifa eli
Adıyaman Belediyesi'nden yaralı köpeğe şifa eli
Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Barutçu'dan 'Hemşireler Haftası' mesajı
Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Barutçu'dan 'Hemşireler Haftası' mesajı
Başkan Çelik: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altındadır
Başkan Çelik: Hemşirelik mesleğinin geleceği risk altındadır
Ergun: İnsanın ruhsal ve bedensel yaşamı birbirinden ayrılamaz
Ergun: İnsanın ruhsal ve bedensel yaşamı birbirinden ayrılamaz
Adıyaman'da 'Dünya Hareket Et Günü' etkinliği
Adıyaman'da 'Dünya Hareket Et Günü' etkinliği
Yemen’de sağlık hizmetlerine destek
Yemen’de sağlık hizmetlerine destek
Ovayolu'dan Hemşirelik Haftası mesajı
Ovayolu'dan Hemşirelik Haftası mesajı
Özyılmaz'dan 'Hemşirelik Haftası' mesajı
Özyılmaz'dan 'Hemşirelik Haftası' mesajı
SANKO Üniversitesi’nde hemşirelik sempozyumu
SANKO Üniversitesi’nde hemşirelik sempozyumu
Rektör Dağlı: Annelerimiz, sevgi ve özverinin en büyük timsalidir
Rektör Dağlı: Annelerimiz, sevgi ve özverinin en büyük timsalidir
Başkan Çelik: Alın teri akıtan tüm emekçilerin gününü kutluyorum
Başkan Çelik: Alın teri akıtan tüm emekçilerin gününü kutluyorum
Baş: Aşılar, enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilmiş en etkili korunma yöntemdir
Baş: Aşılar, enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilmiş en etkili korunma yöntemdir
Akıllı lens tedavisinde göz yapısı uygunluğu çok önemli
Akıllı lens tedavisinde göz yapısı uygunluğu çok önemli
Ramazan Bayramı’nda beslenme önerileri
Ramazan Bayramı’nda beslenme önerileri
Op. Dr. Çolak: Erken menopoz gebe kalmaya engel değil
Op. Dr. Çolak: Erken menopoz gebe kalmaya engel değil
SANKO Üniversitesi III. Beslenme ve Diyetetik günleri
SANKO Üniversitesi III. Beslenme ve Diyetetik günleri
Çetin'den 25 Nisan DNA günü açıklaması
Çetin'den 25 Nisan DNA günü açıklaması
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cilli hasta kabulüne başladı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cilli hasta kabulüne başladı
Hekimler ’yanlış’ tedaviye tazminat ödemeyecek
Hekimler ’yanlış’ tedaviye tazminat ödemeyecek
Bakan Koca: Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı - Videolu Haber
Bakan Koca: Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı - Videolu Haber
Uzmanından gebelik döneminde doğru beslenmek için 9 ipucu
Uzmanından gebelik döneminde doğru beslenmek için 9 ipucu
Yemek süresi uzadıkça doymak için ihtiyaç duyulan besin miktarı azalıyor
Yemek süresi uzadıkça doymak için ihtiyaç duyulan besin miktarı azalıyor
Sağlık Bakanı Koca: “Hastaneler en az yükün olduğu dönemi yaşıyor”
Sağlık Bakanı Koca: “Hastaneler en az yükün olduğu dönemi yaşıyor”
Diyet Yemek Paket Servis
Diyet Yemek Paket Servis
Amerikan Kültür Koleji öğrencilerine beslenme eğitimi
Amerikan Kültür Koleji öğrencilerine beslenme eğitimi
Sağlık Bakanlığı Yöneticilerinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Sağlık Bakanlığı Yöneticilerinden, Başkan Kılınç'a ziyaret

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim