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SANKO Üniversitesi III. Beslenme ve Diyetetik günleri

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından 13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde “Çocuk Hastalıklarının Tıbbi Beslenme Tedavisi Sempozyumu” düzenlenecek.

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:18
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SANKO Üniversitesi III. Beslenme ve Diyetetik günleri

SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, III. Beslenme ve Diyetetik Günleri kapsamında düzenlenecek sempozyumun açılış konuşmalarını SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak yapacak.
İki gün sürecek ve dört oturumdan oluşacak sempozyum oturum yöneticiliklerini Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yurdanur Kılınç, Öğr. Üyeleri Doç. Dr. Ünal Sarıkabadayı ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Almacıoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümündeni Prof. Dr. Nurten Budak ve Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu üstlenecek.
Sempozyumda Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel, Gaziantep Üniversitesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Beltinge Demircioğlu Kılıç, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Aysima Özçelik, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Dyt. Fatma Ilgaz, Fenilketonüri ve Diğer Kalıtsal Metabolik Hastalıklı Çocuklar Vakfı’ndan Uzm. Dyt. Elif Figen Kutluay, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Zeynep Akışın ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Hülya Tan konuşmacı olarak yer alacak.
Sempozyuma kayıt yaptırmak için, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden  Öğr. Gör. Benan Şahin’e 0.342.211 65 00 (1572) numaralı telefondan ulaşılabileceği gibi [email protected] adresinden de bilgi alınabilir. 

 

Kaynak: PHA
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