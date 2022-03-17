SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 'Yenidoğan Canlandırma' eğitimi devam ediyor

Gaziantep’teki çeşitli sağlık kuruluşlarında görev alan Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimcileri, Kurs Sorumlusu Dr. Selda Öztaş, Yenidoğan Uzmanları Doç. Dr. Ünal Sarıkabadayı, Dr. Mahir Ceylan, Dr. Seral Navdar, Dr. Özge Sağlam, Ebe Semra Armağan ve Hemşire Zühal Ökmen tarafından SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonunda bir hekim, 12 hemşire, altı ebe, altı acil tıp teknisyeni olmak üzere toplam 25 katılımcıyla Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi verildi.

Eğitimde bebek ve çocuk ölümlerinde önemli ölçüde azalmanın, toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi, sağlıkta alt yapının güçlendirilmesiyle gözlenebileceği kaydedildi.

Neonatal (doğumdan sonraki ilk ayı kapsayan dönemi) ve perinatal (gebeliğin son dönemlerini ve doğumun olduğu zamanı da kapsayan dönem) yaşam kayıplarının ekonomik ve sosyal gelişmelerden daha az, erken tanı ve tedavi, gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi gibi sağlık ile doğrudan ilişkili önlemlerden ise fazlasıyla etkilendiğine dikkat çekilen eğitimde özellikle şu noktalara vurgu yapıldı:

“Dünyada yıllık 4 milyon yenidoğan yaşamını kaybetmektedir. Bunların yüzde 23’ünün ölüm sebebi, doğum sonrası asfiksiye (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) bağlıdır. Ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal sorun olurken, özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon (solunumu veya kan dolaşımı durmuş bir kişiye dışardan yapılan destekleyici müdahale, canlandırma, hayata döndürme) gereksinimi doğabilmektedir. Doğumu takip eden dakikalar bebeğin uterus (rahim) dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesini gerektiren kritik dakikalardır.

Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan müdahalelerin neticeleri, yaşamın niteliğini direkt etkileyerek tüm yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı olmakla birlikte doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olması, burada görevli sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyonunda becerili olması ve uyumlu bir ekip çalışmasını gerektirir.

Asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin (Bir hastalıktan sonra yerleşip kalan işlev veya doku bozukluğu) önüne geçebilmek amacıyla 1998 yılında başlatılan Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamındaki uygulayıcı ve eğitici eğitimleri ülke geneline yaygınlaştırılarak, 2014 yılı sonu itibarıyla 2.310 uygulayıcı kursunda, 47.382 sağlık personeli (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Anestezi Uzmanları, Pratisyen Hekimler, Ebeler, Hemşireler, Anestezi Teknisyenleri vs.) eğitilmiştir.“

Program kapsamında gerçekleştirilen uygulayıcı eğitimleriyle her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personel bulunması amaçlandığından temel resüsitasyon uygulamalarının yerleştirilebilmesi için, bu konuda eğitim almış ve standart uygulama yapacak personel yetiştirildiğine dikkat çekilen eğitimde, devamla şunlar kaydedildi:

“Doğum odasındaki herkesi hedefleyen programın, ülkemizde doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tuttuğu gerçektir. Neonatal döneme yönelik yürütülen NRP ve diğer çalışmalar sonucunda bebek ölüm hızı binde 7,2’ye, neonatal ölüm hızı ise binde 4,1’e düşmüştür.”

Eğitimin ardından katılımcılara Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Levent Sağlam, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Uzm. Dr. Ferit Yetkinşekerci, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Başhemşire Ceylan Özyılmaz ile Eğitim Hemşiresi Aslıhan Tabur’un da katıldığı törenle sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: PHA