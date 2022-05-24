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SANKO Üniversitesi Birecik’te Kariyer Günü düzenliyor

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında Birecik’te eğitimciler ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geliyor.

24 Mayıs 2022 Salı 13:59
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SANKO Üniversitesi Birecik’te Kariyer Günü düzenliyor

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Öğr. Gör. Emine Baş, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Hakan Polat, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Staj Sorumlusu Uzm. Diyetisyen Türkan Tiryaki, öğrencilere eğitim verilen bölümler, mesleki bilgiler ve kariyer hedefleri konusunda bilgilendirmeler yapacak.
Kariyer günü 26 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da Enver Nehibe Karaata Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.
SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. 
Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

 

Kaynak: PHA
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