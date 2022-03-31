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SANKO Üniversitesi Akademisyenleri bilgilendirme yapacak

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında yarın (31 Mart 2022) Gaziantep’in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde eğitimciler ve öğrencilerle bir araya geliyor.

31 Mart 2022 Perşembe 12:34
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SANKO Üniversitesi Akademisyenleri bilgilendirme yapacak

Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tuba Denkçeken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı, Hemşirelik Bölümü’nden Öğr. Gör. Emine Baş, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Burcu Bağcı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ bölümleri, eğitim imkanları, istihdam durumu konularında paylaşım yapacaklar.
Kariyer günü, 31 Mart 2022 tarihinde (yarın) Yavuzeli Rumkale Toplantı Salonunda saat:10.00’da Araban Kongre ve Sergi Sarayında saat:14.00’te başlayacak.   
SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. 
Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 31.03.2022 13:47
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