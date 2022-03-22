SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Adıyaman’da

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında Adıyaman’daki üniversite adaylarıyla bir araya geldi.

Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram, Adıyaman Belediye konferans salonunda düzenlenen kariyer gününde yaptığı konuşmada, öğrencilere, SANKO Üniversitesi ve hastanesi ile ilgili bilgi verdi.

Adıyaman’da öğrencilerle bir araya gelme amaçlarının üniversite ve meslek tercihleri konusunda ışık tutmak olduğunu belirten Prof. Dr. Bayram, “SANKO Üniversitesi Hastanemiz, üniversitemizden önce kuruldu. Bölgede sağlık alanında birçok ilk SANKO Üniversitesi Hastanesi ile başladı. Üniversitemiz ve hastanemiz iyi bir iş birliği ile bölgemizin sağlık ihtiyacını karşılıyor” şeklinde konuştu.

Üniversitede 141 öğretim üyesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bayram, “Üç öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor. Uygulama alanlarımızın sayısı çok fazla. Her öğrencimiz laboratuvarlarda bilgisayardan akademisyenin yaptıklarını görebiliyor” ifadelerini kullandı.

“En önemlisi simülasyon laboratuvarı. Bu laboratuvarda bilgisayar destekli maketler var” diyen Prof. Dr. Bayram, şöyle devam etti:

“Bu maketler üzerinden hastalıkları teşhis edip müdahale etme şansınız oluyor. Bizzat hastalığı muayene ederek derste uygulayabiliyorsunuz. Bu laboratuvarlara sahip çok az üniversite var. Tercih yaparken tüm bunları göz önünde bulundurun.

Birçok tıp fakültesinde kadavra sıkıntısı yaşanırken maliyeti çok yüksek olmasına rağmen öğrencilerimizin doğru eğitim alması için çok sayıda kadavra temin ediyoruz. Kadavralarla öğrencilerimizin bu yönde de eğitim almasını sağlıyoruz.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu da hemşireliğin birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek, bozulan sağlığı yeniden kazanmak ve rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hizmet veren bir meslek olduğunu söyledi.

Hemşirelerin bu hizmeti bakım verme, eğitim, araştırma, yönetim ve danışmanlık gibi rolleri ile de gerçekleştirebildiklerini anlatan Prof. Dr Nimet Ovayolu, şu bilgileri paylaştı:

“Bu bağlamda hemşire hem var olan hem de olası sağlık sorunlarının çözümünde, bireyi bio-psiko-sosyal-yönüyle bir bütün olarak gören ve bilimsel bir sorun çözme yöntemi olan hemşirelik sürecini kullanmaktadır. Hemşirelik, Türkiye’de ve dünyada, toplumun gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Hemşirelik eğitiminde öğrencinin temel bilimler ve hemşirelik bilimlerinden oluşan teorik bilgiyi, uygulama ile birleştirmesi hedeflenmektedir.

Hemşirelik lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde, özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde çalışabilirler. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler çalıştıkları birimlerde ‘Uzman Hemşire’’ statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise öğretim görevlisi ya da akademik çalışmalar yapmak amacıyla araştırma görevlisi, öğretim üyesi gibi kadrolarda üniversitelerde çalışabilmektedir.”

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Tuğay ise bölümün derslerini, akademik kadrosunu, laboratuvarlarını, klinik uygulama sahalarını, meslek istihdam olanaklarını, bilimsel ve sosyal etkinliklerini içeren bir bilgilendirme yaparak öğrencileri mesleği tercih etmeye çağırdı.

Akreditasyon belgesine sahip olduklarını anımsatan Prof. Dr. Tuğay, “Akreditasyon belgesi, eğitim kalitesinin güvencesidir. Öğrencilerin mesleğe hazırlanmasında çok önemli olan uygulamaları, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin pek çok biriminde öğretim elemanları eşliğinde yapabilmesi büyük bir avantajdır” ifadelerine yer verdi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün sağlık alanında disiplinler arası iş birliği ve ekip çalışması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırıcı, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonelleri yetiştirmeyi misyon edinmiş bir bölüm olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Nurten Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4 yıl Türkçe eğitim vermektedir. Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler ‘Diyetisyen’ unvanı ile mezun olmaktadır. Diyetisyen; beslenme ve diyetetik bilim alanına uygun eğitim alarak bireyin yaşı, cinsiyeti, sağlık risk grubunda yer almasına özgü olarak, bireysel diyet ve beslenme planları yapan, bireylerin bu plana uygulamaları için onları eğitim veren bu konuda uzman sağlık çalışanıdır

Diyetisyen ülkemizde kamu ve özel tüm yataklı ve yataksız tedavi kurumları, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlar, halk sağlığı hizmeti veren kurumlar ve gıda sanayinde çalışma olanaklarına sahiptir.

SANKO Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin katkısı ile düzenlediği eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, konferans, sempozyum, panel, söyleşi, proje hazırlamak gibi çeşitli bilimsel ve sosyal faaliyetleri ile de öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmaktadır.”

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreter V. Emel Uğur ise İlk ve Acil Yardım Programı, Anestezi Programı, Ameliyathane Hizmetleri Programı ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarında eğitim verdiklerini belirtti.

Akademik kadronun başarılı isimlerden oluştuğunu vurgulayan Uğur, öğrencilerin teorik ve pratik eğitimleri eksiksiz aldıklarına dikkat çekti.

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ise sağlanan burs imkânları, eğitim olanakları açısından öğrencilere SANKO Üniversitesini anlattı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Selin Nida Çopur ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3’üncü sınıf öğrencisi Nihal Atılgan ise eğitim aldıkları bölümlerle ilgili bilgiler paylaştı.

Program, öğrencilere armağan takdiminin ardından anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.