Galeriler Yazarlar
Adıyaman 6
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.183,00
ALTIN
913,12
DOLAR
14,84
STERLİN
19,69
EURO
16,39

SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Adıyaman’da

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram,"Üniversitemizde bütün öğrencilerimizle birebir ilgilenebiliyoruz. Bu da öğrencilerin iyi yetişmesinde çok önemli bir ayrıcalık” dedi.

22 Mart 2022 Salı 09:39
4 Okunma
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Adıyaman’da

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü kapsamında Adıyaman’daki üniversite adaylarıyla bir araya geldi.
Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram, Adıyaman Belediye konferans salonunda düzenlenen kariyer gününde yaptığı konuşmada, öğrencilere, SANKO Üniversitesi ve hastanesi ile ilgili bilgi verdi. 
Adıyaman’da öğrencilerle bir araya gelme amaçlarının üniversite ve meslek tercihleri konusunda ışık tutmak olduğunu belirten Prof. Dr. Bayram, “SANKO Üniversitesi Hastanemiz, üniversitemizden önce kuruldu. Bölgede sağlık alanında birçok ilk SANKO Üniversitesi Hastanesi ile başladı. Üniversitemiz ve hastanemiz iyi bir iş birliği ile bölgemizin sağlık ihtiyacını karşılıyor” şeklinde konuştu. 
Üniversitede 141 öğretim üyesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bayram, “Üç öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor. Uygulama alanlarımızın sayısı çok fazla. Her öğrencimiz laboratuvarlarda bilgisayardan akademisyenin yaptıklarını görebiliyor” ifadelerini kullandı.
“En önemlisi simülasyon laboratuvarı. Bu laboratuvarda bilgisayar destekli maketler var” diyen Prof. Dr. Bayram, şöyle devam etti:
“Bu maketler üzerinden hastalıkları teşhis edip müdahale etme şansınız oluyor. Bizzat hastalığı muayene ederek derste uygulayabiliyorsunuz. Bu laboratuvarlara sahip çok az üniversite var. Tercih yaparken tüm bunları göz önünde bulundurun.
Birçok tıp fakültesinde kadavra sıkıntısı yaşanırken maliyeti çok yüksek olmasına rağmen öğrencilerimizin doğru eğitim alması için çok sayıda kadavra temin ediyoruz. Kadavralarla öğrencilerimizin bu yönde de eğitim almasını sağlıyoruz.”
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu da hemşireliğin birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek, bozulan sağlığı yeniden kazanmak ve rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hizmet veren bir meslek olduğunu söyledi.  
Hemşirelerin bu hizmeti bakım verme, eğitim, araştırma, yönetim ve danışmanlık gibi rolleri ile de gerçekleştirebildiklerini anlatan Prof. Dr Nimet Ovayolu, şu bilgileri paylaştı: 
“Bu bağlamda hemşire hem var olan hem de olası sağlık sorunlarının çözümünde, bireyi bio-psiko-sosyal-yönüyle bir bütün olarak gören ve bilimsel bir sorun çözme yöntemi olan hemşirelik sürecini kullanmaktadır. Hemşirelik, Türkiye’de ve dünyada, toplumun gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Hemşirelik eğitiminde öğrencinin temel bilimler ve hemşirelik bilimlerinden oluşan teorik bilgiyi, uygulama ile birleştirmesi hedeflenmektedir.
Hemşirelik lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde, özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde çalışabilirler. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler çalıştıkları birimlerde ‘Uzman Hemşire’’ statüsünde, hemşirelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise öğretim görevlisi ya da akademik çalışmalar yapmak amacıyla araştırma görevlisi, öğretim üyesi gibi kadrolarda üniversitelerde çalışabilmektedir.”
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Tuğay ise bölümün derslerini, akademik kadrosunu, laboratuvarlarını, klinik uygulama sahalarını, meslek istihdam olanaklarını, bilimsel ve sosyal etkinliklerini içeren bir bilgilendirme yaparak öğrencileri mesleği tercih etmeye çağırdı.
Akreditasyon belgesine sahip olduklarını anımsatan Prof. Dr. Tuğay, “Akreditasyon belgesi, eğitim kalitesinin güvencesidir. Öğrencilerin mesleğe hazırlanmasında çok önemli olan uygulamaları, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin pek çok biriminde öğretim elemanları eşliğinde yapabilmesi büyük bir avantajdır” ifadelerine yer verdi. 
Beslenme ve Diyetetik Bölümünün sağlık alanında disiplinler arası iş birliği ve ekip çalışması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırıcı, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonelleri yetiştirmeyi misyon edinmiş bir bölüm olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Nurten Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4 yıl Türkçe eğitim vermektedir. Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler ‘Diyetisyen’ unvanı ile mezun olmaktadır. Diyetisyen; beslenme ve diyetetik bilim alanına uygun eğitim alarak bireyin yaşı, cinsiyeti, sağlık risk grubunda yer almasına özgü olarak, bireysel diyet ve beslenme planları yapan, bireylerin bu plana uygulamaları için onları eğitim veren bu konuda uzman sağlık çalışanıdır
Diyetisyen ülkemizde kamu ve özel tüm yataklı ve yataksız tedavi kurumları, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlar, halk sağlığı hizmeti veren kurumlar ve gıda sanayinde çalışma olanaklarına sahiptir.
SANKO Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin katkısı ile düzenlediği eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, konferans, sempozyum, panel, söyleşi, proje hazırlamak gibi çeşitli bilimsel ve sosyal faaliyetleri ile de öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmaktadır.”
SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreter V. Emel Uğur ise İlk ve Acil Yardım Programı, Anestezi Programı, Ameliyathane Hizmetleri Programı ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarında eğitim verdiklerini belirtti.
Akademik kadronun başarılı isimlerden oluştuğunu vurgulayan Uğur, öğrencilerin teorik ve pratik eğitimleri eksiksiz aldıklarına dikkat çekti.
Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ise sağlanan burs imkânları, eğitim olanakları açısından öğrencilere SANKO Üniversitesini anlattı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Selin Nida Çopur ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3’üncü sınıf öğrencisi Nihal Atılgan ise eğitim aldıkları bölümlerle ilgili bilgiler paylaştı. 
Program, öğrencilere armağan takdiminin ardından anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Ergun: İleri yaşlarda sağlıklı yaşam için egzersize, egzersiz için fizyoterapistlere ihtiyaç var
Ergun: İleri yaşlarda sağlıklı yaşam için egzersize, egzersiz için fizyoterapistlere ihtiyaç var
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Dizde ağrı ve şişlik menisküs yırtığının belirtisi olabilir
Dizde ağrı ve şişlik menisküs yırtığının belirtisi olabilir
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Klavye başında oturarak sendikacılık yapmıyoruz
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Klavye başında oturarak sendikacılık yapmıyoruz
Diyabet hastalarında beslenmeye dikkat
Diyabet hastalarında beslenmeye dikkat
Adıyaman'da 48 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 48 ev karantinaya alındı
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 'Yenidoğan Canlandırma' eğitimi devam ediyor
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 'Yenidoğan Canlandırma' eğitimi devam ediyor
Duygusal travma ani saç kaybına neden olabilir
Duygusal travma ani saç kaybına neden olabilir
Günlük tuz tüketimi 5-6 gramı geçmemeli
Günlük tuz tüketimi 5-6 gramı geçmemeli
Jandarma personeline ilkyardım eğitimi verildi
Jandarma personeline ilkyardım eğitimi verildi
Yıldırım: Kanser tedavisinden kaynaklanan saç dökülmesi önlenebilir
Yıldırım: Kanser tedavisinden kaynaklanan saç dökülmesi önlenebilir
Başkan Çelik: Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları tek tek istifa ediyor
Başkan Çelik: Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları tek tek istifa ediyor
SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi
SANKO Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi
SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer günü düzenliyor
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri 3 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri 3 gün iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman Tabip Odası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman Tabip Odası üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
SES üyelerinden 14 Mart açıklaması - Videolu Haber
SES üyelerinden 14 Mart açıklaması - Videolu Haber
PCR Testi Nasıl Yapılır?
PCR Testi Nasıl Yapılır?
Vali Çuhadar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur
Çakar: İstiklal Marşı’nın hiçbir mısrasında korku ve endişe yoktur
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
Kileci: Sağlık çalışanları büyük bir ailenin bireyleridir
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım: Hekimlerimize can borcumuz ödenmez
Siyasetçi Karahan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Siyasetçi Karahan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber
Aydın: Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz - Videolu Haber
Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı
Dr. Doğanay SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı
ADYÜ’de, kök hücre ve kan bağışı kampanyası
ADYÜ’de, kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber
Dr. Toptan’dan 'Glokom' uyarısı - Videolu Haber
Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine 'Teşekkür Belgesi'
Sağlık Bakanlığı’ndan SANKO Hastanesine 'Teşekkür Belgesi'

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim