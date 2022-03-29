SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu

Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Burçin Altınbaş, “SANKO Üniversitesi olarak geniş ve donanımlı bir laboratuvar altyapısına sahip olmanın yanında, 26 yıllık deneyimiyle bölgede sağlık hizmeti alanında çok önemli bir misyonu bulunan SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde öğrencilerimize uygulamalı eğitim veriyoruz” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Altınbaş, sağlık üniversiteleri için hastanelerin ve güncel teknolojiyle donatılan laboratuvarların olmazsa olmaz belirterek, “Ülkemizde sayılı üniversitelerde bulunan hasta simülasyon maketlerimiz erişkin, çocuk ve bebek hastalarda öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alarak, hastayla yüz yüze gelmeden önce bu deneyimleri kazanmasına imkan sağlamaktır. Hedefimiz hekimlerimizi tam donanımlı yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu ise bölümün yapılan yoğun ve titiz inceleme sonucu Akreditasyon Belgesi aldığını söyledi.

Akreditasyonun, belirli değerlendirmeler sonucunda eğitim ve öğretim ile ilgili tüm faaliyetlerin gerekli standartlara uygun olduğunu belgeleyen bir çeşit kalite onayı olduğunu anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beslenme ve Diyetetik Bölümü, bu belgeyi alarak gerek fiziki koşulları, eğitim programı ve akademik kadrosu, gerekse öğrenciler ile olan her türlü faaliyeti noktasında Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu kanıtlamıştır. Lisans eğitimini bizimle sürdüren ve mezun olan her bir öğrencimiz akredite bir bölümden mezun olmanın ulusal ve uluslararası avantajını ve ayrıcalığını yaşamaktadır.

Eğitim-öğretim programında ilk iki yıl daha çok temel bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında eğitim verilirken üçüncü yılda daha çok mesleki eğitim ve son yıl ise tamamen uygulamalı eğitime geçilerek alanında deneyimli diyetisyenler yetiştirilmektedir.”

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün dört anabilim dalı altında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüttüğünü anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, bu anabilim dallarının; Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı, Diyetetik Anabilim Dalı, Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim Dalı ve Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı olduğunu aktardı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ilgili sunum yapan Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Soner Karadaş da

öğrencilere Türkiye’nin tek çatı altında yatak kapasitesiyle en büyük hastanesi olan SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde geniş bir akademik kadroyla eğitim verildiğine vurgu yaptı.

“Ameliyathane hizmetleri, anestezi, ilk ve acil yardım ile tıbbi görüntüleme teknikleri alanlarında, en güncel bilgiler ışığında eğitim verilmekte ve öğrencilerimiz en donanımlı şekilde yetiştirmektedir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Soner Karadaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Tecrübeli ve dinamik öğretim görevlisi kadrosu ile bölgemizde hem sağlık hem de eğitim konusunda lider hastaneye sahip olmak en büyük artılarımızdan biridir. Bu nedenlerle üniversitemiz bu bölümleri tercih edecek öğrenciler için en doğru ve ilk seçenek olarak görülmektedir.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Öğr. Gör. Mustafa Kavak ise Hemşirelik Bölümü olarak amaçlarının etik ilkeler doğrultusunda rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen, ekip, hasta ve ailesiyle iş birliği yaparak bütüncül bakım verebilen, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilen hemşireler yetiştirmek olduğuna dikkat çekti.

Öğr. Gör. Kavak, SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümünü diğer üniversitelerden ayıran özellikler, hemşirelik temel beceriler laboratuvarına sahip olmanın avantajları, hemşirelerin çalışma alanları ve yurtdışı iş imkanları ile ilgili bilgiler paylaştı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Arş. Gör. Pınar Kuyulu, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından akredite olan bölümde eğitime bakış açıları, derslerin içerikleri, uygulamaların yapılabildiği geniş laboratuvar olanakları, klinik uygulamaların yapılabildiği sahalar, mezunların istihdam olanaklarını ve güçlü akademik kadro konusunda paylaşım yaptı.

Arş. Gör Kuyulu, SANKO Üniversitesi’nin farlılıklarına değinerek, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde uygulamalı eğitimler alabilmenin büyük bir avantaj olduğunun altını çizdi.

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da SANKO Üniversitesi’ne öğrenciler ve aileler tarafından gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederek, bunların nedenlerini anımsattı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4’üncü sınıf Öğrencisi Esma Nur Demircan ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Gizem Baba, eğitim aldıkları bölümlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

İslahiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Özdemir ve Şahin Yeter ile Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ve Şube Müdürü Hasan Gülsoy’un da katılım gösterdiği kariyer günleri öğrencilere armağan takdimiyle son buldu.