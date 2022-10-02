'Sağlıklı Gölbaşı Kansersiz Hayat' projesi farkındalığı

''Sağlıklı Gölbaşı Kansersiz Hayat'' projesi kapsamında meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için hem keyifli hem sosyal sorumluluk kapsamında Gölbaşı Gölündeki teknede ‘Pembe Dokunuşlar’ etkinliği düzenlendi.

Pembe balonlar ve tüllerle süslenen teknede 'Erken fark edersen çok şey fark eder' yazılı pankart asan proje gönüllüleri erken teşhise dikkati çekti.

Gölbaşı Belediyesi tarafından tekne turuna katılan kadınlara pembe pamuk şekerler dağıtıldı. Kanser Gönüllüsü Minihal tarafından doğal meyve suyu ikram edildi. ''Sağlıklı Gölbaşı Kansersiz Hayat' proje gönüllüsü Nuran Balcı, meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü olduğunu belirtti.

​Pembe kurdele dağıtarak kadınlar için önemli bir risk grubunda bulunan bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Balcı 'Meme kanserinin korkulacak bir hastalık olmadığını, erken teşhis edildiğinde tedavileri olabildiğini ve yüz güldürücü sonuçlar alındığını hatırlatmak istedik. Kadınlardan ricamız, gereken kontrolleri düzenli olarak yaptırın ve önlemini erkenden alın.' ifadelerini kullandı. Etkinlikte yer alan Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne, Gölbaşı Kaymakamlığına, Gölbaşı Belediyesine, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar'a, Umut ve Yaşam Derneğine, 0Adıyaman Yeşilay gönüllülerine ve Minihal’e destek ve katkıları için çok teşekkür ettiklerini belirtti.