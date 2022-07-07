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Sağlık-Sen üyeleri saldırıya tepki gösterdi

Adıyaman Sağlık-Sen Şubesi üyeleri Konya’da görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonrası yaşamını yitiren Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın ölümüne ilişkin tepki gösterdiler.

07 Temmuz 2022 Perşembe 15:16
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Sağlık-Sen üyeleri saldırıya tepki gösterdi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Adıyaman Sağlık-Sen Üyeleri Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdiler.
Toplanan Sağlık-Sen üyeleri adına açıklama yapan Adıyaman Sağlık Sen Şube Başkanı Yakub Çelik, “Sürekli uyarılarımıza, tedbir çağrılarımıza rağmen maalesef dün Konya'da bir defa daha korktuğumuz başımıza geldi. Hepinizin bildiği gibi bir doktor arkadaşımız, canice katledildi. Hayatının baharında, bir caninin kurşunlarına hedef olan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, görevi başında, yeni çalışmaya başladığı hastanede katledildi. Katliam aleti ise bir silah Tablonun ve hametini düşünebiliyor musunuz. Bir doktor, şifa dağıtılan bir merkezde, yani hastanede, hasta yakınının kurşunlarına hedef oluyor ve can veriyor. Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döküyor. Ve karşılığını canıyla ödeyerek şehit oluyor. Biz sağlık çalışanları olarak bu duruma isyan ediyoruz, Saldırıyı lanetliyoruz, ve can güvenliğimiz sağlansın istiyoruz. Açıkça buradan bir defa daha deklare ediyoruz. Sağlık emekçilerinin can güvenliği artık sağlansın, aksi halde sağlık kuruluşlarında hizmet sunmak mümkün olmayacaktır. Hekiminden hemşiresine, teknisyeninden memuruna sağlık çalışanlarının onlarca sorunu bulunuyor. Ancak hiçbiri can güvenliği kadar sağlık kuruluşlarında kol gezen şiddet kadar can yakıcı değil,can güvenliği sağlanmadığı için, yeterli tedbir alınmadığı için, Ekrem Hocamızın örneğinde olduğu gibi canımız yanıyor, isyan ediyoruz.Bazen yaralanıyoruz, bazen hakaret, küfür ve tehditlere maruz kalıyoruz. Bazen sinip içe kapanıyoruz, meslekten soğuyoruz ve hatta çekip gidiyoruz ve tüm bunların yanı sıra ise her daim korku halinde yaşıyoruz”dedi.
“Her kurumda X-RAY cihazından geçiyorsak hastanede neden yok”
Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sağlık kuruluşlarına elini kolunu sallayarak girenlere ne zamana kadar göz yumulacağını soran 
Bir AVM’ ye bile girerken X-RAY cihazından geçiyorsak, daha ne zamana kadar sağlık kuruluşlarına elini kolunu sallayarak suç aletleriyle girmek serbest olacak öldürücü, yaralayıcı silah ve aletlerin içeri sokulmasına, ne zamana kadar göz yumulacak kaç canımız yitecek daha nice canlarımız acıyacak, soruyoruz, açıkçası 1 Milyon 200 bin sağlık emekçisi bu konuda laf değil icraat bekliyor artık.Başka canlar yanmasın istiyoruz işimizi korkmadan, emniyet içinde yapmak istiyoruz”
Yapılan açıklamanın ardından üyeler bir süre tepki göstererek iş bırakma eylemine devam etti.

Kaynak: PHA
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