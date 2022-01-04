Sağlık-Sen Şube Başkan Çelik: Şiddet sağlık çalışanlarının makûs talihi değildir

Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yapan doktora hasta yakınlarının saldırısına uğramasına tepki gösteren Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, “Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yapan Doktor arkadaşımız, hasta yakınları tarafından maalesef şiddete maruz kalıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştır.”dedi.

“Hadsiz davranışta bulunanların hukuki süreçlerinin takipçisi olacağımız”

Yasaların, eksiksiz ve katı bir şekilde uygulanması gerektiğini hatırlatan Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, “İnsanımızın sağlığı için canla, başla ve aşkla görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin lanetliyoruz. İnsan hayatına kast edilerek ortaya konan bu korkunç şiddet olayları bizleri ve sağlık camiamızı derinden üzmüştür.

Yasaların, eksiksiz ve katı bir şekilde uygulanması gerektiğini buradan tüm yetkililerimize bir kez daha hatırlatıyor, sağlığımız için kendi canlarını hiçe sayan fedakar sağlık çalışanlarımıza karşı şiddeti reva gören ve bu hadsiz davranışta bulunanların ise hukuki süreçlerinin takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyor, Kıymetli Doktor arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz” şeklinde konuştu