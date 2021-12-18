Sağlık-Sen Şube Başkan Çelik: Memnun edecek düzeyde promosyon alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın

Yetkili sendika olarak geçmiş dönemlerde sağlık çalışanları için çok iyi denecek düzeyde maaş promosyonları aldıklarını hatırlatan Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik," Yetkili sendika olarak çalışanlarımızın maaş promosyonlarının iyi bir seviyede alabilmeleri için 15 gündür üst düzey yöneticilerle iletişim halindeyiz ve süreci yakından takip ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın iyi bir maaş promosyonu alabilmesi için yeniden ihaleye çıkılmasına İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte karar verdik. Yetkili sendika olarak geçmiş dönemlerde sağlık çalışanlarımız için çok iyi denecek düzeyde maaş promosyonları almıştık. Yapacağımız yeni ihalede de, sağlık çalışanlarımızı memnun edecek düzeyde bir promosyon alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."dedi.



"Süreci 15 gündür takip ediyoruz"



Şubat ayında bitecek olan banka promosyonlarını 2 haftadır yakından takip ettiklerini ve yeni çıkılacak olan maaş promosyon ihalesinin sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik,"Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, TSM, ASM ve bağlı birimlerde görev yapan sağlık Çalışanlarımızın 2022 Şubat ayında bitecek olan maaş promosyonu ile ilgili; Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak; Sağlık çalışanlarımızın iyi bir maaş promosyonu alabilmesi için, süreci 15 gündür banka bölge müdürlükleri ile yakından takip ederek, Adıyaman İl Sağlık Müdürü, müdürlük yöneticileri, ilimizdeki banka yöneticileri ve bankaların bölge müdürlükleri düzeyinde çeşitli görüşmelerde bulunduk. Sağlık çalışanlarımızın iyi bir maaş promosyonu alabilmesi için yeniden ihaleye çıkılmasına İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte karar verdik. Yetkili sendika olarak geçmiş dönemlerde sağlık çalışanlarımız için çok iyi denecek düzeyde maaş promosyonları almıştık. Yapacağımız yeni ihalede de, sağlık çalışanlarımızı memnun edecek düzeyde bir promosyon alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günden itibaren süreci birlikte takip ettiğimiz İl Sağlık Müdürümüze ve müdürlüğümüzün değerli yöneticilerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür eder, Yeni çıkacağımız maaş promosyon ihalesinin sağlık çalışanlarımız için hayırlı olmasını dilerim"şeklinde konuştu