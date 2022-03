Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Klavye başında oturarak sendikacılık yapmıyoruz

Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı, Genel Başkan Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan ve Yasin Barutcu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda teşkilat mensuplarına seslenen Genel Başkan Semih Durmuş, sendikacılıkta birlikteliğin önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşabiliceklerini kaydetti. Ayrıştırıcı dil kullananları eleştiren Durmuş, “Sağlık-Sen olarak, hiçbir zaman ötekileştirmedik. Ayrıştırıcı bir dil kullanmadık. Biz herkesi kucaklayan bir sendikayız. Sorunlar ve talepler farklılık gösterebilir, ama mücadelemiz aynı. Bize iftara atanlara fırsat vermeden mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Klavye başında oturarak sendikacılık yapmadıklarını kaydeden Durmuş, “Sağlık-Sen olarak sahadayız. Sahayı karış karış dolaşıyoruz. Sorunları ve talepleri değerlendirerek, birimlerimizle üzerinde çalışıyoruz. Alanında uzman ve önemli isimlerle çözüm önerileri üretiyoruz. Bürokrasi ile sürekli iletişim halindeyiz. Her fırsatta çalışmalar ve çalıştaylar yapıyoruz. Sorunları her boyutuyla değerlendiriyoruz. Sonuç odaklı çalışıyor ve mücadelemizi buna göre sürdürüyoruz. Kürsülerden ne söylüyorsak bilerek, inanarak söylüyoruz” diye konuştu.

"Enflasyon zammı çok değerli bir kazanımdır"

6. Dönem Toplu Sözleşme sürecini de değerlendiren Durmuş, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi amacımız kuruş sendikacılığı değil duruş sendikacılığıydı. Masaya otururken sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın haklarını korumak önceliğimizdi. Duruşumuzdan asla taviz vermedik ve önemli kazanımlara imza attık” ifadelerini kullandı.

Kazanımlar hakkında bilgi veren Durmuş, “Enflasyon zammı masada elde ettiğimiz en önemli kazanımlardan biridir” dedi. Durmuş, kamu çalışanlarını enflasyona karşı koruyan ve toplu sözleşmede çok değerli olan bu kazanımın Memur-Sen’in kazanımı olduğunun altını çizdi.

Toplu sözleşme ikramiyesinin son zamlarla birlikte yaklaşık 500 TL olduğunu hatırlatan Durmuş, “Bu kazanım, sendikal mücadeleyi değersizleştirmek isteyenler ile sendikalı olanlar arasındaki farkı ortaya koyan değerli bir kazanımdır. Sağlık-Sen olarak 500 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinin önümüzdeki dönem daha da artırılması için mücadele vereceğiz” şeklinde konuştu.

"Döner sermaye sistemi revize edilmeli"

Yeni dönem hedeflerini de anlatan Durmuş, döner sermaye sorununa da değindi. Döner sermaye sisteminin revize edilmesi gerektiğini söyleyen Durmuş, sağlık çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğinin giderek arttığına vurgu yaptı. Durmuş, “Biz döner sermayeden kaynaklı ücret adaletsizliğinin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bu adaletsizliğin muhakkak giderilmesi gerekiyor. Sağlık-Sen olarak döner sermaye adaletsizliğinin kaldırılması için sahada ve masada mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu adaletsizlik sadece sağlık çalışanlarına değil sağlık sisteminin tümüne zarar veriyor” diye konuştu.

“Düzenlemelerin hayata geçme sürecini takip edeceğiz”

14 Mart Tıp Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanları için verdiği müjdelerin sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşması noktasında çok önemli olduğunu belirten Durmuş, “Sayın Erdoğan’ın dile getirdiği müjdelerin en yakın zamanda hayata geçeceğine inanıyoruz. Bu düzenlemelerin hayata geçme sürecini takip edeceğiz. Tüm çalışmaların takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Doğan: Sahada Ter Akıtmadan Sendikacılık Yapılmaz

Genel Başkan Yadımcısı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen teşkilatının makam odalarında oturarak sendikacılık yapmadığını söyleyerek, “Kurulduğumuz günden itibaren farkımızı ortaya koyduk. Hiçbir zaman ideolojik yaklaşımla sendikacılık yapmadık. Kurucumuz Mehmet Akif İnan’ın çalışan ve hizmet odaklı anlayışını kendimize düstur edindik ve yolumuza bu anlayışla devam ediyoruz” diye konuştu.

“Sahada ter akıtmadan sendikacılık yapılmaz” diyen Doğan, şunları söyledi:

"Temsilci arkadaşlarımız sahanın nabzını tutan, hemşire odasında sağlık çalışanına dokunandır. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları ve taleplerini bize ulaştıran temsilci arkadaşlarımızdır. Temsilcilerimizin getirdiği sorun ve talepler, Genel Merkezimizin mevzuat biriminde çalışılıyor. Üzerine kafa yorularak, çözüm önerileriyle birlikte yetkililere sunuyoruz. Bizim yıllardır verdiğimiz mücadeleyle son günlerde bazı sorunların çözümüne dair düzenlemeler gündeme gelmeye başladı" dedi.

Göreve geldikleri günden beri çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Doğan, “Mücadele ediyor, haklı davamızın kavgasını veriyoruz. Tek derdimiz çalışanların özlük, sosyal ve ekonomik haklarını ileriye taşımak. Göreve geldiğimiz günden bu yana pek çok önemli kazanıma imza attık. 6. Dönem Toplu Sözleşme’de tarihi kazanımlar elde ettik. Bunların hepsi sizlerin bize verdiği destek ve güvenle oluyor” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Barutcu: Çalışanların Geleceğe Umutla Bakmaları İçin Mücadele Ediyoruz

Herkesin sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesi noktasında tek gücün Sağlık-Sen olduğunun farkında olduğunu kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutcu, Memur-Sen’in ve Sağlık-Sen’in 27 yıldır kamu çalışanlarının refahı için mücadele verdiğini vurguladı.

Toplu sözleşme sürecinde hem sahada hem masada büyük mücadele verdiklerini kaydeden Barutcu, davalarından ve duruşlarından asla taviz vermediklerini söyledi. Barutcu, 6. Dönem Toplu Sözleşme masasında sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük hakları için önemli kazanımlara imza attıklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının geleceğe umutla bakmaları adına mücadeleye devam ettiklerini dile getiren Barutcu, “Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olacağız. Onların sorunlarına çözüm üretmek için gayret ve çaba göstereceğiz. Bizim amacımız hakkın ve adaletin yerini bulması için” şeklinde konuştu.

Adıyaman Şube Başkanı Çelik: Güçlü ve inanmış bir teşkilata sahibiz

Sağlık-Sen’in davasının mayasında adalet, hakkaniyet ve doğruluk olduğunu belirten Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, "Sağlık-Sen olarak güçlü ve inanmış bir teşkilata sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz. Teşkilatımızdan aldığımız güçle mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Her şartta ve her durumda daima sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını dile getiren Çelik, sorunların ve mücadelenin bitmediğini ifade etti. Çelik, “Biz de bu bilinçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azmimize azim, çabamıza çaba katarak çalışmaya, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın haklarını, daha da geliştirmeye, sahada her adımda onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.