Sağlık-Sen Adıyaman Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı - Videolu Haber

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi tarafından Genişletilmiş İl Divan toplantısına Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda Sağlık-Sen üyesi katıldı.

“Sağlık emekçilerinin tek umudu ve beklentisi Sağlık-Sen’dir”

Saygı Duruşu İstiklal Marşının okunmasın ardından kürsüye çıkan Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, “Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak düzenlemiş olduğumuz Genişletilmiş İl Divan Toplantımıza hoş geldiniz şeref verdiniz. Sağlık-Sen; emek, mücadele ve kazanım demektir. Elde ettiğimiz kazanımlarla, Sağlık-Sen’in kazanımların adresi olduğunu bir defa daha göstermiş olduk. Buna rağmen yapacak daha çok işimiz var. Bir olarak, omuz omuza vererek daha nice kazanımlara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Güç haklı olursa meşru ve değerlidir. Hak temelli mücadele aldanmaz ve asla aldatmaz. Haklı mücadelemizin gücü teşkilatımızdır. Gücü meşru, mücadelesi haklı bir teşkilatız. Her daim teşkilatımızla birlikte sahadayız, emekçi arkadaşlarımızın yanındayız. Bu güçlü teşkilatla üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Emek veren, ter akıtan, sağlık sistemini güçlendiren sağlık emekçilerinin tek umudu ve beklentisi Sağlık-Sen’dir” dedi.

Kazanımların kolay olmadığını, emek ve çaba istediğine dikkat çeken Çelik, konuşmasının devamında; "Şube Başkalığını devraldığımız günden bugüne Sağlık-Sen Adıyaman Şube Yönetimi olarak, sahada emek veren pandemiyle durmaksızın mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bayramlarda nöbet tutan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yanında olduk. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarımızın yanında olup hukuki sürecin takipçisi olduk. 6.Dönem Toplu Sözleşme öncesi işin mutfağında olan sahada emek veren sağlık çalışanlarımızın taleplerini alıp teşkilatımızla çalıştay düzenledik. Toplu Sözleşme öncesi taleplerimizi meydanlarda teşkilatımızla birlikte basın açıklamalarında bulunup kamuoyu ile paylaştık. Toplu Sözleşme sürecinde teşkilatımızla birlikte Ankara Tandoğan meydanında bulunup taleplerimizi haykırdık. Sağlık çalışanlarımızın yerelde olan talep ve sorunlarını ilimiz yöneticileriyle, genelde olanları ise genel merkezimize iletip takipçisi olduk. Pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarımız ve ailelerine yönelik bir nebze olsun moral olması adına il genelinde faydalanabilecekleri başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ile protokoller imzaladık. Kazanımlar kolay olmuyor, emek ve çaba istiyor. Toplu sözleşme masasında önemli kazanımlar elde ettik, sahayı memnun eden kazanımların altına hep birlikte imza attık. Artık bu kazanımları sahaya bir bir anlatmamız gerekiyor. Bu dönemde bizleri destekleyen ve yalnız bırakmayan teşkilatımıza teşekkür ederim. Sağlık-Sen olarak güçlü ve inanmış bir teşkilata sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz. Teşkilatımızdan aldığımız güçle mücadelemize devam edeceğiz. 6. Dönem Toplu sözleşmede sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çoğunu çözüme kavuşturacak kazanımlar elde eden başta Genel Başkanımız Semih Durmuş ve Adıyamanımızın gururu çok kıymetli abimiz, Toplu sözleşme sürecindeki emeklerini ve çabalarını şube başkanı olarak çok yakından takip ettiğim ve bu süreçte benimle aynı duyguları paylaşan birçok şube başkanının ve teşkilatın takdirini kazanıp gönüllere taht kuran, kapısını, gecesini gündüzünü teşkilatımıza adayan değerli başkanımız Sayın Yasin Barutçu Başkanıma hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak düzenlediğimiz il divan toplantımızın hayırlara vesile olmasını diler, Pazar gününüzü bizlere, teşkilatımıza ayırıp divana teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

“Adıyaman teşkilatının birlik ve beraberliğini görünce şeref duydum, gurur duydum”

Ardından söz alan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu ise, “7 ay boyunca genel merkezde toplu sözleşme nedeniyle yoğun bir çalışmanın ve yoğun bir cabanın içerisine girdik. Pandemi de vardı bir türlü sizlerle dönüp birlikte olmak imkanı bulamadık. Ama ben genel merkeze gittikten sonra Yüce Rabbime şükürler olsun ki, başta Yakup Çelik kardeşim olmak üzere yönetim kurulundaki arkadaşlarım ve siz değerli teşkilat mensubu arkadaşlarım inanın gözüm arkada kalmadı. O kadar mutlu oldum ki, Adıyaman teşkilatının birlik ve beraberliğini görünce şeref duydum, gurur duydum, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Barutçu, açıklamasının devamında ise, “15 aylık bir pandemi sürecinin geride bıraktık. Bu pandemi sürecinde hepiniz çok ciddi derecede mağdur oldunuz. Evlerinize gidemediniz, ailelerinizi göremediniz, çocuklarınıza sarılamadınız, bütün toplumdan kendinizi soyutlamak zorunda kaldınız. Anne ve babanızın yanına dahi gidemediniz. Çok ciddi derecede mağduriyetler yaşadınız. Bununla birlikte sendikacılık yaptınız sağlık çalışanlarına Sağlık-Seni anlattınız. İnsanları üye yapmaya çalıştınız. Fakat her defasında karşınıza bir direnç çıktı. Ne dediler size Sağlık-Sen hiç bir şey yapmıyor pandemi sürecinde bir şey alamayacaksanız ne zaman alacaksınız? Dediler sendikacılık böyle mi olur, şöylemi olur dediler üstünüze geldiler. Ama hepiniz direndiniz Allah sizlerden razı olsun. Önce Yüce Allah'a akabinde siz değerli teşkilat mensuplarına güvendik, inandık ve bizde genel merkez olarak hiç kimse sağlık çalışanların hakkı ödenmez diyemezler dedik. Biz sağlık çalışanların hakkını sizlere ödeteceğiz ve toplu sözleşme masasında söke söke alacağız dedik. Toplu sözleşme masasında da Allah'a şükürler olsun almış olduğumuz kazanımlar ortada bunların bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Toplu sözleşmeye başlarken biz dedik bu dönem farklı bir şey olsun genel kazanımlarda Kamu-Sen ile bir ortaklık kuralım dedik. Ama maalesef ortaklarımızın derdi bir şeyler elde etmek olmayınca ortaklık sonuca kavuşamadı. Toplu sözleşme döneminde inanın o kadar ciddi bir çalışma ve caba vardı ki; onu yaşamak lazım genel merkezde inanın uykusuz kaldığımız günler oldu. Toplu sözleşme masasında hükümet yetkilileri ile toplu sözleşmede bir şeyler almak için vermiş olduğumuz mücadele ve göstermiş olduğumuz duruşu ne derece anlamlı olduğunu kendim bizzat gördüğüm için yaşadım ve şahit oldum. Kamu-Sen Genel Başkanı toplu sözleşme bitti sağlık çalışanları tarihi kazanımlar elde etti sağlık çalışanları için bu kadar güzel kazanımlar olduğunu FOX Tv'nin muhabiri sabah programında Kamu-Sen Genel Başkanına diyor sağlık personelinin tamamı yüzde 35'e yakın zaman alacakmış 2 yılda heşmerin maaşı şukadar olacak 2023 yılında bukadar olacak ne diyorsunuz? Kamu-Sen Genel Başkanı Türk-Sağlık Sen'inde genel başkanı diyor ki; "Valla ben yoğundum ondan haberim yok" toplu sözleşme bitmiş biz imzalamışız tarihi kazanımlar elde edilmiş adam benim haberim yok ben yoğundum bakamadım göremedim kardeşim bizim işimiz buya biz sendikacıyız bizim bunun dışında başka işimiz yok. Sayın Genel Başkanın böyle bir şey demesini sağlık çalışanların taktirine bırakıyorum” dedi.

“Adıyaman'a 4 bin 500 üye yakışır”

Konuşmasının sonunda kazanımlardan bahseden Barutçu, konuşmasının sonunda; “Genel kazanımlarda değerli arkadaşlar genel kazanımlarda yüzde 5 artı yüzde 7 2023 yılı için yüzde 8 artı yüzde 6 zam elde ettik. Bizim zamanlardan önce işçilerle ilgili bir zaman oldu yer yerinden oynadı. Herkes dedi ki; işçiler şöyle aldı böyle aldı işçilerin 2020 yılı için almış olduğu zaman yüzde 5 artı yüzde 5 arkadaşlar. Bizim aldığımız zaman yüzde 5 artı 7 biz 2022 yılı için yüzde 12 zam alırken işçiler yüzde 10 aldı. İşçilerin yüksel aldığı zaman içinde bulunduğumuz yıl içinde için de bulunduğumuz yıl için enflasyon yüksek çıktığı için enflasyon oranında zam aldılar bizlerde zaten enflasyon oranında zam alıyoruz. 3600 ek göstergeyle ilgili uzun zamandan beri bir mücadelemiz vardı kapsamını genişleterek 3600'ü geniş bir kitleye yayma mücadelesi vardı bizde toplu sözleşme masasında 3600 ek göstergeyle ilgili kazanım şu şekilde 2020 yılı içerisinde 3600 sonuçlanacak. Yani 3600 2023 yılına kalmayacak. Toplu sözleşmede maddede direk bu şekilde geçiyor. Toplu sözleşme maddesi kanun niteliğindedir. Bunun akabinde sözleşmeli arkadaşların kadroya geçişiyle ilgili bir sıkıntı var uzun zamandan beridir geçişler olmadı. Sözleşmelerin kadroya geçişi de yine sendikamızın içerisinde bulunduğu bir komisyon marifetiyle 2022 yılı içerisinde sonuçlanacaktır. Sendika üyelerine 400 lira toplu sözleşme aidatı sendika üyeleri 400 lira para alacaklar. 3 ayda bir sendika üyeleri 400 lira para alacak. Ve bu 400 lira alacakları para yüzde 2 zaman takabil ediyor. Bu önemli bir kazanım sendika tarihindeki önemli kazanımlardan bir tanesidir. Çünkü ne diyordu insanlar ya biz sendikaya üye olsak ta olmasak ta değişen bir şey yok siz zaten yapıyorsunuz alıyorsunuz. Biz üye olmasak ta bunlardan faydalanıyoruz diyor insanlar. Bize üye olanda, hakaret edende, küfür edende bizim vermiş olduğumuz mücadeleden dolayı kazanımlardan faydalanıyorlardı. Ama yeni süreçte sendika üyelerimize böyle bir ayrıcalık tanımış olduk. Sözleşmeli personele yolluk hakkı, engelli çocuğu olana yardım, aile yardımına zam 4-c'den 4-B'ye geçen arkadaşlara 179 lira bir 10 puanlık zam gelmişti. Şef kadrosunda olan arkadaşlara 179 lira zam arkadaşlar konuşmamı çok uzatmak istemiyorum biraz sonra soru cevap kısmına geçiyoruz soru cevap kısmında soracağınız sorular varsa onları da cevaplandıracağız. Sizlerden bir istirhamım var orada güçlü olabilmemiz için bizim orada güçlü durabilmemiz için sizlerin bize destek vermesi ve katkı sunması gerekiyor. Ben kendi adıma sizlere söz veriyorum arkadaşlar. Sizin başınızı eğecek, boynunuzu bükecek yanlış yapacak hiç bir şey yapmayacağım. Gerekirse gece ve gündüz demeden çalışacağım emek vereceğim ama anlımın akıyla bu işi Allah nasip ederse bir gün nitelendireceğim ama benimde sizlerden istediğim Adıyaman'a 2900 üye yakışmaz Adıyaman'a 3 bin 500 üye Adıyaman'a 4 bin üye Adıyaman'a 4 bin 500 üye yakışır arkadaşlar. Sizler burada güçlü olacaksınız sizler burada büyüyeceksiniz. Sizler burada üye sayınızı arttırıp benim arkamda aslanlar gibi duracaksınız bizde orada mücadele edelim” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, kendisine yöneltilen soruları cevaplamasıyla program sona erdi.

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