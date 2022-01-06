Sağlık çalışanlarına rekor düzeyde banka promosyonu imzaları atıldı

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ihaleye İl Sağlık Müdürümü Uzm.Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman Sağlık-Sen Şube Başkanı Yakub Çelik, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, Personel ve Destek Hizmet Başkan Yardımcısı Ramazan Çatan, Mutemetlik Birim Sorumlusu Mehmet Tunç ve banka çalışanları katıldı. Adıyaman Türk Sağlık-Sen Başkanı N.İrfan Tokur ve Yönetimin gözlemci olarak katıldığı Açık artırma 2 saat süren yoğun bir teklif pazarlığının ardından 16 bin 850 lira üzerinden promosyon ödemelerinin yapılması konusunda Yapı Kredi Bankası ile anlaşmaya varıldı.

16 bin 850 lira üzerinden promosyon anlaşılması ile banka yetkilileri ve protokol tarafından imza atıldı.

"Tek seferde ve peşin olarak 16 bin 850 TL promosyon ödenecek"

Atılan imzaların ardından açıklama yapan Adıyaman Sağlık-Sen Şube Başkanı Yakub Çelik,"Adıyaman Sağlık-Sen’den rekor promosyon sözleşmesi imzalandı. 16 bin 850 Tl promosyon hayırlı olsun. Yaklaşık 2 aydır üzerinde çalıştığımız ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımızın rekor düzeyde alacağı banka promosyonu hayırlı olsun. Yapı Kredi Bankası tarafından sağlık çalışanlarımıza; 5 yıllık, tek seferde ve peşin olarak 16 bin 850 TL promosyon ödenecek. Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı olarak, sağlık çalışanlarımız adına katıldığım ve İhale Komisyonunda birlikte görev aldığımız; İl Sağlık Müdürümüz Uzm.Dr.Erdoğan Öz, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, Mutemetlik Birim Sorumlusu Mehmet Tunç ve mutemetlik çalışanlarına bilgisiyle, tecrübesiyle ihale sürecinde bize her türlü katkıyı sunan ve bankaların üst düzey yöneticileriyle diplomatik görüşmeler yaparak desteğini esirgemeyen Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcımız Yasin Barutçu başkanımıza, Yapı Kredi Bankası yetkililerine, İhaleye katılan diğer banka yetkilileri ve emeği geçen herkese teşekkür ederim"dedi.

Kaynak: PHA