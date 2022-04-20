Sağlık Bakanlığı Yöneticilerinden, Başkan Kılınç'a ziyaret

Sağlık Bakanlığı'nın Adıyaman'daki yatırımlarında çeşitli incelemelerde bulunmak ve yetkililerle görüş alışverişi yapmak üzere Adıyaman'a gelen Sağlık Bakanlığı Daire Başkanları Tacettin Kızılboğa ile Azmi Ekmen, Adıyaman programı çerçevesinde Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Erdoğan Öz'ün de hazır bulunduğu ziyarette Daire Başkanları, Belediye Başkanı Kılınç'la ildeki sağlık yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonunda konuşan Başkan Kılınç, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanları Tacettin Kızılboğa ve Azmi Ekmen ile Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.