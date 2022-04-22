Sağlık Bakanı Koca: “Hastaneler en az yükün olduğu dönemi yaşıyor”

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, pandeminin ilk pik döneminden bugüne kadar Türkiye’de hastane yükünün en az olduğu dönemin yaşandığını ve Türkiye’de yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayısının 21’e çıktığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, çeşitli temaslar ve toplantılara katılmak üzere Adıyaman’a geldi. Adıyaman Valiliğini ziyaret eden ve burada Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Koca, pandemi, maske ve bilim kurulu toplantısının neden ertelendiğiyle ilgi açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 21 ilde yoğun bakımda Covid-19 hastası bulunmadığını kaydederek, “Salgının günlük hayatımızdan çıktığını her fırsatta dile getiriyorum. Artık aşımız var ve ilacımız da var. Dünya genelinde belli bir toplumsal bağışıklık oluştuğunu düşünüyoruz. Nitekim son dönemde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın neredeyse tamamı ileri yaş gurubu ve ek hastalığı olan kişilerdir. Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21’e çıktı. Bunlar arasında Adıyaman da var. Salgın giderek etkisini yitiriyor ve azalıyor. Omicron varyantı ile birlikte özellikle virülansının da az olmuş olmasıyla hastane yükünün azılmış olduğunu biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımız var. Üç çeşit aşımızı vatandaşımızın tercihine sunuluyor. Bu anlamda Turkovac aşımızda üretilmeye devam ediyor. Herhangi bir tedarik sorununun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikli bu dönemde vatandaşlarımızın, hele hele yaşlı ve riskli hastalığı olan vatandaşlarımızın asla ve asla hatırlatma tozlarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Salgın bitiyor, artık aşıya da ihtiyaç kalmadı gibi düşünmemeliyiz. Aşılı olan vatandaşlarımızın özellikle akciğer enfeksiyonun daha az olduğunu hatta akciğere inmediğini biliyoruz. Turkovac’ın da özellikle omicron varyantına da önemli oranda etkili olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Rahat rahat herkesin kullanması gerektiğini altını çiziyorum. Ama önümüzdeki dönem giderek daha da azalacak. Şuan 21 ilimizde yoğun bakımda hastanın olmadığını yani hastane yükünün çok azaldığını, 21 ilimizdeki yoğun bakımların kapatılmaya doğru gittiğini ve bu süreçte özellikle ilk pikten sonra şuan Türkiye’de hastane yükünün en az olduğu dönemi yaşıyoruz. Bu son derece önemlidir. Halen Avrupa’da ve birçok ülkede vaka sayılarını ve hastane yükünü hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin bu geldiği noktayı önemli buluyorum” dedi.

Bu hafta yapılması planlanan bilim kurulu toplantısının haftaya ertelenmesiyle ilgilisi ise Bakan Koca, “Yapılacak bilim kurulu toplantısını en önemli toplantılardan birisi olacağını söylemiştim. Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz o nedenle haftaya erteledik, haftayı bekleyelim” ifadelerini kullandı.

Maskenin tamamen hayatımızdan çıkıp çıkmayacağı sorusuna ise Bakan Koca, “Bu konuda çok detay vermeyeyim. Ama gecen haftada söylemiştim, bilim kurulu okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacak. Önerileri daha sonra değerlendirmek üzere kamuoyuna açıklanmış olacak. Ben bilim kurulunun bu anlamda alacağı öneri öncesi daha net bir bilgi vermesem iyi olur” cevabını verdi.

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