Sağlık Bakanı Koca, Adıyaman dahil 10 il için uyarıda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında Covid-19 vaka sayılarının arttığı önceki haftaya göre en çok artan 10 illeri sıraladı.

“100 bin kişide görülen (Covid-19) vaka sayılarına göre Adıyaman 54.86'ya yükseldi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloda; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop en çok artış olan iller olduğu belirlendi.

Bakan Koca'nın, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" mesajını paylaşarak duyarlılık çağrısında bulundu.

Adıyamanlı vatandaşlar ise, (Covid-19) kurallarına uyanların azalmaya başlamasından ve aşı oranında yaşanan düşüklük nedeniyle, vaka sayılarında artış meydana geldiğini söylediler.