Rektör Dağlı: Annelerimiz, sevgi ve özverinin en büyük timsalidir

Prof. Dr. Dağlı, “Kimi zaman arkadaş, kimi zaman sırdaş olan, şefkatiyle yaşamımızı şekillendiren saygı değer annelerimiz en büyük destekçimizdir” dedi.

Ailelerin birlik ve beraberliğinde annelerin büyük rol oynadığına dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Annenin çocuğuna hisleri, karşılıksız sevginin en güzel örneklerinden biridir. Hayata gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren varlığıyla bizlere güç veren annelerimize gerekli saygıyı göstermeli, hak ettikleri değeri vermeliyiz. Geleceğimizi inşa eden annelerimizin anneler gününü kutluyor, evlatlarını huzur ve mutlulukla yetiştirdikleri bir dünya diliyorum.”