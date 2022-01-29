İlçeye bağlı Narlı köyünde M.C.Ö., rahatsızlanması üzerine jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede Adıyaman İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. İl Özel İdare ekipleri tarafından karla kaplı yol temizlenerek, hastaya ulaşıldı. 4 saat süren çalışmanın ardından M.C.Ö., Sincik Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acil serviste tedaviye alınan M.C.Ö'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.Kaynak: PHA
Rahatsızlanan genç 4 saatte hastaneye ulaştırıldı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde rahatsızlanan genç jandarma ve sağlık ekipleri tarafından 4 saatte ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
29 Ocak 2022 Cumartesi 18:21
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