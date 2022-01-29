Rahatsızlanan genç 4 saatte hastaneye ulaştırıldı

İlçeye bağlı Narlı köyünde M.C.Ö., rahatsızlanması üzerine jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede Adıyaman İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. İl Özel İdare ekipleri tarafından karla kaplı yol temizlenerek, hastaya ulaşıldı. 4 saat süren çalışmanın ardından M.C.Ö., Sincik Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acil serviste tedaviye alınan M.C.Ö'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.