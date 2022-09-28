Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Dönmezler SANKO’da

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda da görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Dönmezler, 1991 yılında İzmir Konak’ta doğdu. Dr. Öğr. Üyesi Dönmezler, İzmir Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra, 2009 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine, 2016 yılında İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasına başladı. İhtisas eğitimi süresince kadın ve erkek servisleri, AMATEM ve Adli Psikiyatri Kliniği, Nöroloji Servisi ve Yoğun Bakımı, Nevroz ve İleri Yaş Psikiyatrisi Birimlerinde eğitim aldı.

Psikiyatri uzmanı unvanını aldıktan sonra 2020-2022 yılları arasında İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Dönmezler, mecburi eğitim süresince kadın ve erkek psikoz ve nevroz yataklı servisleri ve EKT (Elektrokonvülsif Tedavi) biriminde çalıştı, sağlık kurulu heyetinde ve asistan hekim eğitiminde yer aldı.

Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Tabipleri Birliği üyeliği, İstanbul Cinsel Terapi ve Eğitim Derneği kurucu üyeliği ve denetim kurulu başkanlığı da yapan Dr. Öğr. Üyesi Dönmezler’in, Birleşik Krallık Royal College of Psychiatry uluslararası üyeliği mevcuttur.

İyi derecede İngilizce bilen (IELTS: 7,5 - C1) Dr. Öğr. Üyesi Dönmezler’in ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş sözel bildirileri, posterleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Dönmezler’in klinik ilgi alanları; depresyon ve anksiyete bozuklukları (sosyal fobi, panik bozukluk, fobiler vb.), obsesif kompulsif (takıntı zorlantı) bozukluk, bipolar bozukluk, şizofreni ve ilişkili psikotik bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları (vajinismus, erektil disfonksiyon, cinsel isteksizlik vb.), erişkinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, unutkanlık, uyku bozuklukları ve kişilik bozukluklarıdır.

Cinsel işlev bozukluğu, bilişsel davranışçı terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) ve bilimsel araştırma konusunda da eğitimler alan Dr. Öğretim Üyesi Dönmezler, evli olup, yüzme ve koşu gibi spor aktiviteleriyle ilgilenmektedir.