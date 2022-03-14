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PCR Testi Nasıl Yapılır?

2019 sonlarında Çin’de ortaya çıkan bir virüs nedeniyle çok kısa bir zaman içinde tüm dünyada pandemi ilan edildi. Covid-19 ismi verilen bu virüs yaşlı genç demeden herkesin yakalandığı ve kayıplar veren bir hastalık oldu. Hastalığa yakalanan kişi sayısını en aza indirmek ve yayılmasını engellemek amacıyla pek çok tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerin arasında olabildiğince fazla sayıda test yapılması ve temizlik kurallarına tam uyum önemlidir.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
14 Mart 2022 Pazartesi 14:35
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PCR Testi Nasıl Yapılır?

2019 sonlarında Çin’de ortaya çıkan bir virüs nedeniyle çok kısa bir zaman içinde tüm dünyada pandemi ilan edildi. Covid-19 ismi verilen bu virüs yaşlı genç demeden herkesin yakalandığı ve kayıplar veren bir hastalık oldu. Hastalığa yakalanan kişi sayısını en aza indirmek ve yayılmasını engellemek amacıyla pek çok tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerin arasında olabildiğince fazla sayıda test yapılması ve temizlik kurallarına tam uyum önemlidir.

PCR testiyıllardır sağlık kuruluşlarında yapılan bir testtir. Kanser gibi önemli hastalıklarda, babalık tanısında ve çeşitli virüslerin tanısında PCR testi uygulanmaktadır.Ancak PCR testi pandemi sürecinde bilinen bir test haline gelmiştir.

Covid-19 virüsü için PCR testleri yapılmaktadır. PCR testinde genizden ve burundan sürüntü alınmaktadır. PCR testi, nükleotid adı verilen çeşitli kimyasal bileşiklerin laboratuvarlarda üretilip analiz edilmesidir. Test ile virüsün RNA’sı tespit edilip tanınması sağlanır. PCR testi hem hızlı sonuçlarıyla hem de doğruluk payının çok yüksek olması nedeniyle tercih edilmektedir. Bu testlerin yanı sıra kan alınarak yapılan testler de bulunmaktadır.

Covid-19 hastalığında kişilerin öksürük, nefes darlığı, koku alma duyusunda kayıp ve sırt ağrısı gibi belirtileri olan herkes test yaptırmaktadır. Bu belirtileri göstermeyen sadece covid-19 hastalarıyla temasta olan kişiler de test yatırmaktadır. Bu sayılan kişiler dışında bir de semptomları göstermeden hasta olan kişiler de bulunmaktadır. Bu kişiler farkında olmadan hastalığı yaymaya devam etmektedirler. İşte bu nedenlerle testlerin çok yapılması ve kişilerin hastalık ihtimaline karşı kalabalık ortamlarda olmaması, mümkün olduğunca izole olması sağlıklıdır.

Hastanelerin pandemi nedeniyle çok kalabalık olduğu bu zamanlarda testlerin mobil ekiplerce yaptırılması çok mantıklı bir davranıştır. Bireysel olarak ya da kurumsal firmalar bu anlamda mobil sağlık ekiplerinden destek almaktadırlar. Böylece zaman ve hem de iş gücü kaybı yaşanmadan testler yapılabilmektedir. Mobil ekiplerin test yaptıracak kişilerin çalıştıkları kurumlara ya da bulundukları adreslere gitmesi de kişiler için avantaj sağlamaktadır. Hijyen kurallarına uyularak ve uzman sağlık ekiplerininçalıştığı mobil sağlık ekipleri PCR testleri için hizmet vermektedir.

Nerede Yapılır?

PCR testleri kamu ve özel hastaneler ile Sağlık Bakanlığının yetki verdiği tüm sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir.Altta sıraladığımız kişilerin mobil sağlık ekiplerince test yaptırmaları oldukça avantajlı olacaktır.

  • Dışarı çıkamayacak ve sıra bekleyemeyecek yaşlı ve hastalar
  • Büyük kurumsal firma çalışanları

Hastanelerde kalabalık ortamlarda ve sıra bekleyerek hijyen olmayan ortamlarda test yaptırmak hasta olma ihtimalini arttırmaktadır. Bu nedenle özelikle de test yaptıracak kişi sayısı fazla olduğunda bir yere gitmeden ekiplerin adrese gelmesi suretiyle test yaptırılmaktadır.

Mobil sağlık ekipleri test yapıldıktan sonra alınan süprüntüleri analiz edilmeleri için alıp götürürler. Kısa süre içinde sonuç bilgisi e-posta ile ya da e-nabızdan öğrenilebilmektedir.Yapılan testlerin sonuçları 2 şekilde çıkabilmektedir. İlki hızlı sonuç veren testlerdir, ikincisi de reel zamanlı testlerdir. Hızlı olan testler 15-75 dk arasında, reel testler ise 1-3 saat arasında sonuç verir.

Ücreti Ne Kadar?

PCR testleri hem kamu hem de özel hastane ve merkezlerde yapıldığı için hizmetten alınan ücret değişiklik göstermektedir. Devlet hastanelerinde her zaman yoğunluk yaşamaktadır. Sıra beklemeden ve kalabalığa girmeden test yaptırmak mümkün olmamaktadır.

Özel hastanelerde PCR testi için çok fazla meblağ talep edilebilmektedir. Bu nedenle mobil sağlık ekiplerinden sıra beklemeden ve uygun fiyatlarla test yaptırılabilmektedir.

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PCR Testi Nasıl Yapılır
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