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Ovayolu'dan Hemşirelik Haftası mesajı

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu, tarihi çok eskilere dayanan hemşirelik mesleğinin toplumsal ihtiyaçlardan doğduğunu belirtti.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:33
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Ovayolu'dan Hemşirelik Haftası mesajı

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Ovayolu, hemşireliğin geçmişten günümüze çok önemli aşamalar kaydederek, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğine vurgu yaptı.
Günümüzde sağlık sistemindeki kalitenin artan önemi, hasta ve çalışan memnuniyetinin olmazsa olmaz hale gelmesinin, nitelikli işgücü konusunda hemşirelerin önemini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Ovayolu, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum gününde kutlanan 12 Mayıs Hemşireler Günü’nün dünyada 1954 yılından bu yana, ülkemizde ise 1964 yılında kutlanmaya başlandığını ifade etti.
 “Uluslararası Hemşireler Konseyi, hemşireler günü kutlamalarına öncülük etmektedir ve her yıl bir tema belirlemektedir” diyen Prof. Dr. Ovayolu sözlerine şöyle devam etti:
“Konsey, 2022 Uluslararası Hemşireler Günü için temayı: “Hemşireler: Öncü Bir Ses, Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara Saygı Gösterin” olarak belirlemiştir. Bu tema göz önünde tutulduğunda gerek bireysel gerekse toplumsal gereksinimlerin giderilmesinde hemşirelik mesleğinde nitelikli bir işgücü sağlayarak, hakları konusunda daha koruyucu davranılması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.
Bu temanın oluşturulmasında tüm ülkeleri geniş ölçekte etkisi altına alan COVID-19 pandemisi etkili olmuştur. Çünkü pandemi hemşirelik yönetimi ve uygulamalarında ani krize ve beraberinde hızlı bir değişim sürecine neden olmuştur. 
Uluslararası Hemşireler Konseyi tüm sayılara ulaşılamamasına rağmen, dünya genelinde 23 binden fazla sağlık çalışanının COVID-19 ile enfekte olduğunu, 600 hemşirenin ise bu enfeksiyon nedeniyle yaşamını kaybettiğini açıklamış, bu yetkin insan gücü kaybının bir sonucu olarak da ‘hemşirelikte liderliğe’ yer verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.” 
Sağlığın her koşulda bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ovayolu sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu ihtiyaca yanıt veren en önemli meslek grubu içerisinde yer alan hemşireler, sağlık sorunu bulunan insanların, tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanındadır. 
Kanıta dayalı veriler ışığında hastalıkların tedavisi, bakımı, sağlığın korunması ve sürdürülmesi aşamalarında etkin bir rol oynayan ve sağlık ekibinin vazgeçilmez üyesi olan bütün meslektaşlarımın 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası’nı kutlar sağlık ve mutluluk dilerim.”

 

Kaynak: PHA
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