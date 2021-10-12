Ortodonti tedavisi nedir?

Ortodonti bilimi uyumsuz veya çarpık bir şekilde gelişen dişlerin uyum ve ilişkilerini teşhis ve kontrol eden bu durumu önlemeye çalışarak tedavisini yapan ya da oluşmuş olan çarpıklığı gidermek için çaba sarf eden uzmanlık dalıdır. Ortodonti genel anlamda diş hekimliği branşının uzmanlık alt dalları arasında yer almaktadır.

Ortodontik problemler neden oluşur?

Ortodontik problemler genellikle alt çenenin önde ya da geride olması sonucu oluşabilmektedir. Bu hastalıklar tedavi edilirken genellikle hastanın yaşı göz önünde bulundurularak tedavi yöntemini hasta şartları neticesinde karar verilir. Hasta genel olarak ergenlik çağında ise ve çene yapısının geride olması durumu söz konusu ise ortodontik tekniklerle bu durumun tedavi edilmesi mümkündür. Fakat hasta yetişkin bir hasta ise iskelet sistemi ile ilgili bozuklukların tedavisi neticesinde ortodonti ve cerrahi işbirliği ile tedavi süreci gerçekleşir. Bursa ortodonti alanında faaliyet yürüten Dr. Bircan Bektaş Bu anlamda profesyonel hizmet sunar. Ortodonti uzmanı olarak faaliyet yürüten Bircan Bektaş ortognatik cerrahi yetişkinlerde ortodontik tedavi çocuklarda ortodontik tedavi ve estetik tel tedavisi gibi işlemleri yerine getirmektedir. Bursa ortodontist isimleri arasında ilk sırada yerini Bursa ortodonti kliniğinde profesyonel bir ekip bilimin ışığında faaliyet yürütmektedir. Özellikle çocukların dişçi korkusunu yenen güler yüzlü bir çalışma anlayışı bulunmaktadır. Bu durumda Bursa başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından tedavi olmak için kuruluşu ziyaret eden bireylerin sayısı oldukça fazladır.

Kaynak: https://www.drbursaortodontist.com/