banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1465.32
ALTIN
485.44
DOLAR
8.3410
STERLİN
11.5200
EURO
9.8990

Öğretmen ve veliler okulda aşıya ikna edildi

Adıyaman’da, aşı olmayan öğretmen ve veliler okul bahçesine kurulan aşı standında ikna edilerek aşı yapıldı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 11:02
78 Okunma
Öğretmen ve veliler okulda aşıya ikna edildi

Adıyaman’da, aşı olmayan öğretmen ve veliler okul bahçesine kurulan aşı standında ikna edilerek aşı yapıldı.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde, okullarda ikna timleri oluşturdu. Okul bahçelerine stant kuran sağlık görevlileri, aşı olmayan veya eksiz doz aşı yaptıranların aşılarını tamamlaması için veliler ve öğretmenler ile konuştu.

Adıyaman Şehit Cem Özgül İlk ve Ortaokulu’nda aşı olmayan Mehmet Karaca isimli öğretmeni, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ikna etti.

İkna edilen öğretmen, kurulan stantta ilk doz aşısını oldu. Yine öğrencilerini okula getiren öğrenci velileri de sağlık ekipleri tarafından ikna edildi. Velilerden hiç aşı olmayan veya eksik doz aşı olanlar ikna edilerek aşıları yapıldı.

Adıyaman’da şuana kadar 550 bini aşkın adet aşı yapıldığı ve yüzde 69,6 oranına ulaşıldı.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, pandeminin bitmesinin tek yolunun mesafe, maske, hijyen koşullarına riayet etmekle birlikte aşı olmak olduğunu belirterek, “Hocamın aşı konusunda bazı tereddütleri vardı. Kendisiyle konuştuk, sohbet ettik. Konuşmamızın ardından ikna oldu. Şimdi aşısını yapıyoruz. Hem kendisine hem çevresine hem de öğrencilerimize, diğer öğretmen arkadaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Kendisine de bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İkna edilen öğretmen Mehmet Karataş ise, aşı konusunda bazı çekinceleri olduğunu ve bunun giderildiğini kaydederek, “Aşı olarak bu pandemi sürecini inşallah bundan sonra hep birlikte bitireceğiz” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise konuşmasında, “Okullarımızı biz uzun süredir, öğrencilerimize, öğretmenlerimize sağlıklı bir ortam olması açısından hazırlıyorduk. Aşılama konusunda da herkes aşılanmalı ki, bizim yüz yüze eğitimimiz sağlıklı bir şekilde yürüsün. Sağlık çalışanlarımız buradalar, öğretmenlerimizden, velilerimizden, eğitim çalışanlarımızdan aşı olmamış olanlarda burada rahat bir şekilde aşılarını yaptırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ile okul bahçesinde bir araya gelen Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, öğretmenlere hijyen seti hediye etti.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyamanlı diyetisyenden ezber bozan açıklama - Videolu Haber
Adıyamanlı diyetisyenden ezber bozan açıklama - Videolu Haber
Adıyaman aşılamada ‘son’ sırada - Videolu Haber
Adıyaman aşılamada ‘son’ sırada - Videolu Haber
Modern dünyanın sağlıksız koşullarından diyetisyen desteği alarak korunun
Modern dünyanın sağlıksız koşullarından diyetisyen desteği alarak korunun
Ayşe Şura Korkmaz Diyetisyen Ofisi törenle açıldı - Videolu Haber
Ayşe Şura Korkmaz Diyetisyen Ofisi törenle açıldı - Videolu Haber
Bakan Koca, Adıyaman'ın sarı 'orta risk' seviyeye indiğini açıkladı
Bakan Koca, Adıyaman'ın sarı 'orta risk' seviyeye indiğini açıkladı
Adıyaman'da 72 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 72 ev karantinaya alındı
Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan ‘Yaman Medya Grubu’na ziyaret - Videolu Haber
Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan ‘Yaman Medya Grubu’na ziyaret - Videolu Haber
Adıyaman'da 48 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 48 ev karantinaya alındı
UMKE’den ‘Zor Hava Yolu ve Alternatif Yöntemi’ eğitimi
UMKE’den ‘Zor Hava Yolu ve Alternatif Yöntemi’ eğitimi
ADYÜ, antikor seviyesini ölçen test kiti geliştirdi
ADYÜ, antikor seviyesini ölçen test kiti geliştirdi
Adıyaman’da aile hekimleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman’da aile hekimleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da 40 ev daha karantinaya alındı
Adıyaman'da 40 ev daha karantinaya alındı
Vekil Aydın’dan Aşı Çağrısı
Vekil Aydın’dan Aşı Çağrısı
Adıyaman'da 122 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 122 ev karantinaya alındı
Adıyamanspor taraftarlarından aşı kampanyasına destek - Videolu Haber
Adıyamanspor taraftarlarından aşı kampanyasına destek - Videolu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serebral Palsi Hastası Yaren’in yüzünü güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serebral Palsi Hastası Yaren’in yüzünü güldürdü
Adıyaman'da 36 ev daha karantinaya alındı
Adıyaman'da 36 ev daha karantinaya alındı
Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz: Aşırı ağrı kesici kullanımı baş ağrısı yapabilir
Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz: Aşırı ağrı kesici kullanımı baş ağrısı yapabilir
Dr. Nurten Elkin: Havuz kaynaklı enfeksiyonlara parazitler sebep oluyor
Dr. Nurten Elkin: Havuz kaynaklı enfeksiyonlara parazitler sebep oluyor
Adıyaman'da 51 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 51 ev karantinaya alındı
Adıyaman’da 25 ev karantinaya alındı
Adıyaman’da 25 ev karantinaya alındı
Doç. Dr. Kasım Turgut boğulmalara karşı vatandaşları uyardı
Doç. Dr. Kasım Turgut boğulmalara karşı vatandaşları uyardı
Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti - Videolu Haber
Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti - Videolu Haber
Bakan Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kategorisinin değiştiğini duyurdu
Bakan Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kategorisinin değiştiğini duyurdu
Adıyaman'da 4 günde 26 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 4 günde 26 ev karantinaya alındı
Kurban Bayramında doğru beslenme uyarısı
Kurban Bayramında doğru beslenme uyarısı
'Hadi Adıyaman toplumsal bağışıklık için aşı olmaya' - Videolu Haber
'Hadi Adıyaman toplumsal bağışıklık için aşı olmaya' - Videolu Haber
Adıyaman Tabipler Odasından Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliğine tepki
Adıyaman Tabipler Odasından Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliğine tepki
Adıyamanlılara Sağlık Bakanı Koca'dan 'Aşı Olun' Çağrısı
Adıyamanlılara Sağlık Bakanı Koca'dan 'Aşı Olun' Çağrısı
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden kan bağışı
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden kan bağışı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim