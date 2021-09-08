NEFSAD Başkanı Mente, sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 20 gün önce akşam saatlerinde evinin bahçesinde sulama yapan Ömer Mente, yılan ısırması sonucu zehirlendi. Yakınların ihbarı üzerine sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mente, ileri tedavisi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede 20 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Dernek (NEFSAD) Başkanı Bilal Mente, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, Başhekim Fatih Doğan'a, Acil Servis Sorumlusu Doç. Dr. Kasım Turgut ve Acil Doktoru Doç. Dr. Umut Gülaçtı'ya teşekkür etti.