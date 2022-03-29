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Mutlu olmanın kuralı duygularınızla barışmak

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Özdemir, “Mutlu olmak için yapılması gerekenler her kişi özelinde değişebilir. Fakat mutlu olmanın temek kuralı, duygularınızla barışmaktır” dedi.

29 Mart 2022 Salı 12:18
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Mutlu olmanın kuralı duygularınızla barışmak

Kişinin mutlu olması için duygularıyla barışması gerektiğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Ayfer Özdemir, “Sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlarla geçirdiğimiz güzel bir anıyı zihnimizde tutmaya çalıştığımızda onları kaybetmeye dair kaygılarımızın da ortaya çıkması muhtemel” diye konuştu.
Kaygı, mutlu anılarımızın da ortağı mı?
“Gözlerimizi kapatıp hayatta en mutlu hissettiğimiz bir anı düşündüğümüz de ve ısrarla düşünmeye devam ettiğimizde olumsuz duygularımızda bu durumu hissedecektir” diyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yani olumsuz bir duygu olan kaygı, bize mutluluk veren anıların içinde de yer alabiliyor. Yine haksızlığa uğradığını düşünen bir insanın hissettiği öfke duygusu kişinin adalete verdiği değerle ilgilidir. Olumsuz olarak nitelendirdiğimiz ve mutsuzluk olarak değerlendirdiğimiz duygular (kaygı, öfke, üzüntü vb.) yine mutlulukla bağdaştırdığımız kıymet verdiğimiz değerlerle ilgilidir.”
Mutlu olmanın yolları
Kişinin, “Nasıl biri olarak anılmak isterim?”, “Hayatın sonuna geldiğimde nasıl bir hayat yaşamış olmak beni tatmin eder?”, “Olumsuz duygularımızdan kurtulmaya çalıştıkça gerçekten mutlu olur muyuz?”, “Duygularımıza karşı verdiğimiz savaş bizi yorup enerjimizi tüketir mi?”, “Mutluluk bize gelmesini bekleyeceğimiz bir ruh hali veya bunun için harcanan çaba mıdır?” sorularını kendisine sorarak nelerin aslında onun için önemli olduğunu keşfedebileceğini ve bunlara yönelik adımlar atmaya çalışarak daha mutlu, huzurlu hissedebileceğini kaydeden Özdemir, mutlu olmak için yapılması gerekenlerin her kişi özelinde değişebildiğini de sözlerine ekledi.

 

Kaynak: PHA
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