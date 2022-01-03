Muhtar kendini eski hastane kapısına kendini zincirledi - Videolu Haber

Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan hastanenin çok büyük ihtiyaç olduğunu dile getirme adına kendisini hastane kapısına kilitleyen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın amacının farkındalık oluşturarak hastaneye olan ihtiyaç için dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Adıyaman halkının yıllardır talep ettiği hastanenin yapılması için verilen sözlerin tutulmadığını belirten Aydın,"Yıllardır halkın bir feryadı ve sitemi var. Halkın sesini yetkililere duyurmak için kendimi bugün buraya kilitledim. Yıllardır verilen ama yerine getirilmeyen bir söz var. Türkiye'de devlet hastanesi olmayan tek il Adıyaman diyebilirim. Yıllardır açıldı açılacak denildiği halde sadece vatandaşların araçlarını park ettiği bir alan dönüşmüş. Hastanenin olmayışı ciddi sıkıntılara neden oluyor. İki aile arasında oluşan husumetten dolayı her iki alilde aynı hastaneyi kullanmak zorunda kalınca buda daha ciddi sıkıntılara neden oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanına taleplerinin iletilmediğini belirten Aydın, "Türkiye'de önceki yıllarda var olan sağlık hizmetlerini gördüğümüz gibi şimdiki sağlık hizmetlerini de görüyoruz. Sağlık olarak şuan güzel hizmetler verilmektedir ama Adıyaman halkının sesine de kulak verilmesini istiyoruz. Gittiğimiz çevre illerde birden fazla hastane bulunurken Adıyaman'da tek bir hasta var. Halkın sesine duyarsız kalmayıp, halkın sesini duyurmak için kendimi zincirledim. Bugüne kadar sesimizin Cumhurbaşkanına duyurulmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza sesimizin duyurulmasını istiyoruz ki belki çalışma başlatırlar. Adıyaman Halkının da CİMER üzerinden hastanenin talep edilmesi noktasında başvuru yapmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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