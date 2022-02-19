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Minik Aybars hayata tutunmak istiyor - Videolu Haber

Adıyaman'da, 7 aylık iken SMA tanısı konulan ve tedavisi için 1 milyon 876 dolara toplamak isteyen hayırseverler tarafından 3 gün sürecek olan kermes düzenlendi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 17:44
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Minik Aybars hayata tutunmak istiyor - Videolu Haber

Halk arasında SMA olarak bilinen spinal müsküler atrofi yani omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek, yürüme, yemek yeme veya nefes alma kabiliyetini ortadan kaldıran hastalık 7 aylık iken Aybars Karadağ'ın yakalandı. Minik Aybars'a SMA tanısının konuşmasın ardından yakınları tedavi arayışına girdi. Yapılan araştırmada İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) Zolgensma'da tedavisinin yapıldığı ve maliyet olarak 1 milyon 876 dolar olduğu öğrenildi.
Yardım kampanyası başlatıldı
Adıyaman Valiliğinden alınan izinlerin ardından aile Minik Aybars için yardım kampanyaları düzenlendi.  1 milyon 876 doların yüzde 4'ü toplanan kampanyalara destek olmak isteyen kadınlar Demokrasi Parkı'nda minik Aybars için 3 sürecek kermes başlatıldı.
Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Minik Aybars için düzenlenen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Aysel Karadağ ise şu çağrıda bulundu:
"7 aylık SMA hastası Aybars Karadağ, yüz kasları hariç hiçbir kasını kullanamıyor. Valilik izinli kampanya henüz sadece yüzde 4'lük destek çıktı. Minik Aybars için demokrasi parkında 3 günlük devam edecek kermes düzenlendi.7 aylık yaşamında 2 kez kalp krizi geçirdi, 5 buçuk ay hastanede yoğun bakımda tedavi gördü. Adıyaman’da yaşayan ailesi oğlunun tedavisine bir umut olur diye Antalya’ya taşındı. Türkiye'nin en küçük trakeli bebeği Aybars Bebek, dünyanın en zor tedavisine ulaşmak için tam 1 milyon 876 dolara ihtiyaç var. Şimdiye kadar ise sadece bu paranın yüzde 2'si toplanabildi. Lütfen halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Az çok demeyelim katkıda bulunalım."dedi.
"İlacına kavuşabilmesi için ellimizden geleni yapıyoruz"
Aybars bebeğin ilaca ulaşması için hayırseverlerin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu belirten Aysel Karadağ,"Kermesimizi yeğenimin tedavisi katkı bulunmak için düzenledik. Aybas bebek Antalya’da ama bizler aile olarak buradayız. İlacına kavuşabilmesi için ellimizden geleni yapıyoruz ve Demokrasi Parkı'nda 3 gün açık olacak kermes düzenledik. Kermesimizde ev yemekleri, el işleri ürünler satıyoruz. Kermesimize ilgi gösterilmesini ve bu çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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